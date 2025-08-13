Ogres Kultūras centrā gaidāms Guntara Rača koncerts “Lecam pa vecam, jo nekur nav tik labi kā mājās!”

Trešdiena, 13.08.2025 22:47
Šoruden Latvijas pilsētu koncertzālēs un kultūras centros ar jubilejas koncertprogrammu “Lecam pa vecam, jo nekur nav tik labi kā mājās!” viesosies mūziķis, dzejnieks un mūzikas izdevējs Guntars Račs.
25.oktobrī koncerts notiks arī Ogres Kultūras centrā.

Koncertu sērijā, kura veltīta viņa 60 gadu jubilejai, skanēs tikai kopā ar Maestro Raimondu Paulu radītās dziesmas, no kurām daudzas jau kļuvušas par sava žanra klasiku un teju vai mūsdienu tautasdziesmām. 

Koncertos uz skatuves kāps dziedātāji Ance Krauze, Paula Saija un Normunds Rutulis, bērnu vokālais ansamblis “Dzeguzīte”, jaunā latviešu kantrīmūzikas zvaigzne Edvards Strazdiņš; tāpat vairākos koncertos solījusi piedalīties arī dziedātāja Marija Naumova; tiek solīts, ka koncertos piedalīsies arī īpašie viesi. Par muzikālo pavadījumu rūpēsies instrumentālā grupa, kā arī pats jubilārs.

Programmā iekļautas arī vairākas jaunas abu autoru kopradītās dziesmas, taču programmas lielāko daļu veidos skaņdarbi no albumiem “Lecam pa vecam” un “Nekur nav tik labi kā mājās”: Lecam pa vecam”, “Raudāja māte”, “Cāļus skaita rudenī”, “Nekur nav tik labi kā mājās”, “Kūko, kūko, dzeguzīte”, “Tikai nesaki nevienam”, “Lakstīgala”, “Sudraba pulstenīt’s”, ”Rasa”, “’Sūpoles”, “Es tevi gaidīšu”, “Anniņa vanniņā”, “Kapteinis Reinis”, “Es šonakt sēdēšu uz jumta” u. c. 

Pēc koncertiem būs iespēja tikt pie jubilāra autogrāfa un kopā ar viņu nofotografēties. Tāpat koncertu norises vietā būs pieejamas Guntara Rača dzejoļu grāmatas “365”, albumi un vinila plates, nošu grāmatas, jaunā autobiogrāfiskā grāmata “Trakais” un Raimonda Paula 500 dziesmu vārdu grāmata.

“Jūs gaida dzirkstošs prieks, lustīgas un laika pārbaudi izturējušas dziesmas, kārtīga līdzdziedāšana un īsts Maestro Raimonda Paula melodiju virpulis!” aicinot uz koncertiem, sola Guntars Račs.

Guntara Rača jubilejas koncerti notiks:

10.oktobrī plkst.19 Kultūras centrā “Ulbrokas pērle”

11.oktobrī plkst.19 Kultūras centā “Siguldas devons”

12.oktobrī plkst.16 Ventspils teātra namā “Jūras vārti”

18.oktobrī plkst.18 Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS

25.oktobrī plkst.18 Ogres Kultūras centrā

26.oktobrī plkst.16 Jelgavas Kultūras centrā

31.oktobrī plkst.19 Slampes Kultūras pilī

7.novembrī plkst.19 Valmieras Kultūras centrā

16.novembrī plkst.16 Cēsu koncertzālē

23.novembrī plkst.16 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”

30.novembrī plkst.16 Rīgā, VEF Kultūras pilī

Biļetes uz koncertiem var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.

