Ogres Mākslas skola ir viena no vecākajām Latvijā, un tās pirmsākumi saistās ar tās dibinātāja un ilggadēja direktora Pētera Aulmaņa 1985. gadā izveidoto studiju Tīnūžu ielā, kurā mācījās 21 audzēknis. Pašreizējās telpās, vienā no Ogres arhitektūras pērlēm ēkā Brīvības ielā 11, mākslas skola ienāca 1991. gadā. Savukārt, kopš pagājušā gada mākslas skola darbojas, kā Ogres Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļa.
Svinot skolas 30 gadu jubileju, vienlaikus izveidotas izstādes Ogres Vēstures un mākslas muzejā, Ogres Centrālajā bibliotēkā un Ogres Kultūras centrā, kurās skatāmi mākslinieka Pētera Aulmaņa darbi. Savukārt, Ogres Mākslas skolas izstāžu zālē iekārtota skolas absolventu darbu izstāde, kurā aplūkojami darbi, ko radījuši mākslinieki, kas mācību iestādi absolvējuši laika posmā no 1994. līdz 2017. gadam. Visas izstādes ir atvērtas apmeklētajiem un apskatāmas no 3. līdz 30. septembrim.
Ogres Mūzikas un mākslas skolas Direktora vietniece Mākslas jomā Ieva Lāce pauda pagodinājumu par iespēju atklāt šīs jubilejas izstādes un atklāja; “Mākslas skolai ir noslēdzies 30 gadu posms. Tas ir laiks, kad skola ir veidojusies, attīstījusies, augusi un nostabilizējusies. Mēs esam kļuvuši par lielu, skaistu skolu ar bagātām tradīcijām un lielām vērtībām. Tagad mēs esam cita skola, bet īstenībā jau tā pati, jo mūsu darbība balstās uz pieredzi un brīnišķīgu skolotāju kolektīvu. Mēs esam bagāti ar saviem skolotājiem. Man ir prieks, ka pie mums ir dažādas skolotāju paaudzes un ka varam viens otru atbalstīt un papildināt. Manuprāt pieredze un zināšanas kopā ir brīnišķīga bāze ar ko strādāt, audzinot jauno paaudzi. Mēs esam pateicīgi par iespēju būt tik skaistās telpās un tik skaistā vietā, par ko mūs noteikti arī daudzi apskauž, taču visa pamatā tomēr ir skolotāji.”
Jubilejas svinībās, tika godināti pedagogi, kas skolā strādājuši vairāk, nekā 20 gadus, kā arī sveikti tie skolotāji, kas komandai pievienojušies vēlāk. Mācību iestādi bija ieradušies sveikt arī Ogres novada pašvaldības un Izglītības pārvades pārstāvji, absolventi un bijušie pedagogi.
Šobrīd Ogres Mūzikas un mākslas skolā mākslas nodarbības apmeklē ap 500 skolēnu. Notiekot uzņemšanai, mācību iestādei pievienojušies divi jauni audzēkņu kursi un vairāk nekā 100 bērni interešu izglītības grupās, kā arī uzņemti audzēkņi Ķeguma un Suntažu filiālē. Ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus, audzēkņi mācības apmeklē klātienē un pedagogi cer, ka šādā veidā nodarbības varēs turpināt pēc iespējas ilgāk.