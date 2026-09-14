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Pirmdiena, 14. septembris, 2026 12:05

Ogres muzejā atklās Madaras Rutkēvičas personālizstādi par pieredzi Lēdmanes skolā

ogresnovads.lv
Ogres muzejā atklās Madaras Rutkēvičas personālizstādi par pieredzi Lēdmanes skolā
Foto: Ogres novads
Pirmdiena, 14. septembris, 2026 12:05

Ogres muzejā atklās Madaras Rutkēvičas personālizstādi par pieredzi Lēdmanes skolā

ogresnovads.lv

25. septembrī plkst. 18.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā tiks atklāta Madaras Rutkēvičas personālizstāde “Pēcstundas”, kas pievēršas autores personīgajai pieredzei Lēdmanes skolā, kurā viņa mācījās no 1998. līdz 2004. gadam.

“Pēdējo gadu laikā Latvijā arvien biežāk izskan publiskas diskusijas par mazo lauku skolu slēgšanu. Šie slēgšanas procesi mani pamudināja atgriezties bijušajā skolā, par fotogrāfiju centrālo tēlu kļūstot skolas 1976.gadā celtajai ēkai, kura šogad atzīmē 50 gadu jubileju, un kādu emocionālo pieredzi tā ir uz mani atstājusi. Uz pēcstundām skolā mani gan nekad neatstāja, tomēr, dramaturģijas terminos runājot, kāda nepabeigta iekšējā darbība jeb nepieciešamība man lika atkal ar to veidot dialogu, šī darba tapšanas iekšējo procesu dēvējot par skolas un manu atmiņu celtniecību,” par izstādes ideju stāsta autore.

Skolas vide māksliniecē radīja nedrošības un nepiederības sajūtu, kas saglabājās turpmākos skolas gadus līdz pat tās absolvēšanai. Izstāde “Pēcstundas” aktualizē skolā piedzīvoto atsvešinātību, skolēna attiecības ar skolas vidi un bulinga pieredzi, vienlaikus rosinot domāt par to, kā šī pieredze var ietekmēt cilvēku arī pieaugušā vecumā.  Izstādes norises laikā paredzēti arī pavadošie pasākumi, kas, sākoties jaunajam mācību gadam, īpaši aktuāli varētu būt skolēniem un pedagogiem. Plašāka informācija par pasākumiem būs pieejama Ogres Vēstures un mākslas muzeja komunikācijas kanālos. 

Madara Rutkēviča (1988) ir rakstniece un dramaturģe. Studējusi TV, Kino un Teātra dramaturģija Latvijas Kultūras akadēmijā. Kopš 2016.gada strādā Valmieras teātrī, kā dramaturģe un aktrise darbojusies Jaunajā Rīgas teātrīMihaila Čehova Rīgas Krievu teātrīDirty Deal Teatro, u.c. Pievērsusies fotogrāfijai jeb vizuālajai stāstniecībai. Absolvējusi ISSP Attīstot fotogrāfijas valodu 2 gadu programmā (2024 – 2026), piedaloties absolventu grupas fotogrāfijas izstādē 1,5 HA ar darbu Pajautā man kaut ko vieglāku.

Izstāde “Pēcstundas” apmeklētājiem būs pieejama no 25. septembra līdz 27. decembrim. Izstādes atklāšanas dienā – ieeja bez maksas.

Izstādes un telpas autore Madara Rutkēviča

Izstādes kuratore Elīna Cērpa

5. septembrī plkst. 18.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā tiks atklāta Madaras Rutkēvičas personālizstāde “PĒCSTUNDAS”, kas pievēršas autores personīgajai pieredzei Lēdmanes skolā, kurā viņa mācījās no 1998. līdz 2004. gadam.

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