Izzinošā izstāde „Meņģele un meņģelieši” tapusi, muzeja speciālistiem 2019. gada rudenī dodoties ekspedīcijā uz Meņģeles pagastu. Tika savākti dažāda veida materiāli gan muzeja krājuma papildināšanai, gan izstādes veidošanai. Apceļojot Meņģeles pagastu, savākts bagātīgs fotomateriāls gan par vietējiem iedzīvotājiem, gan kultūrvēsturiskiem pieminekļiem. Intervēti un filmēti vietējie iedzīvotāji, to vidū bijusī Meņģeles muzeja vadītāja Anna Pētersone, fotogrāfe Vija Linka, Sibīrijā dzimušais Edgars Kalnriekstiņš un citi, kuru atmiņas un fotogrāfijas glabā liecības par Meņģeles vēsturiskajiem notikumiem.
Latvijas Valsts vēstures arhīvā apzināts apjomīgs materiāls par Meņģeles muižu, kas glabā unikālu, vērtīgu informāciju, kas līdz šim nav publiskota.
Izstādi atraktīvu un mūsdienīgu vērš informatīvi bagātīga un ainaviska videofilma par Meņģeles vēsturi, ko ierunājis Andris Krauja, kā arī Gata Kalniņa veidota virtuāla 3D reljefa karte.
Izstādē būs iespēja uzzināt, kāpēc Meņģeli agrāk sauca par Altenvogu, kāda nozīme vietas attīstībā bija muižnieku dzimtām Mengdeniem un Šēnfogeliem un kurš no muižniekiem 1908. gadā piedalījies pat rallijā Ņujorka–Parīze, tā kļūstot par pirmo baltieti, kas veicis šādu autobraucienu.
Muzeja 2. stāva radošajā telpā apmeklētājus priecēs ainavu fotogrāfes Vijas Linkas izstāde „Meņģele baltā, zaļā un zeltainā”.
Šīs abas izstādes ir stāsts par pašiem meņģeliešiem, kuri, lai arī dzīvo tālu no Ogres novada centra, ir daļa mūsu novada, bet ar savu vēsturi un tikai viņiem raksturīgo pašpietiekamību un spītu turēties laika griežu šūpolēs.
Izstādes „Meņģele un meņģelieši” veidošanā piedalījušies Meņģeles Sudrabu Edžus memoriālās istabas vadītāja Ingrīda Ķezbere, Meņģeles Tautas nama vadītāja Ilze Jankuna, Meņģeles evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece Vita Gžibovska, LU LFMI Latviešu folkloras krātuve, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Valmieras muzejs, Dr.hist. Pārsla Pētersone,Edgars Kalnriekstiņš, Dr.h.c.hist. Vitolds Mašnovskis, Inga Bērente, Ilze Cimoška, Anna Pētersone, Sabīne Ugarenko, Vija Rubene, Vilnis Ozoliņš, Vita Tēraude, Andris un Edīte Tobiasi, Silvija Lazdiņa, Anita Liepiņa, Vija Linka, Sarmīte Jodzeviča, Skaidrīte Šteinhofa, Sarmīte Poikāne, projekta “Latvijas pilskalni” vadītājs Gatis Kalniņš, Juris Aperāns, Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes bibliotēkas vadītāja Liena Blūma.
Atgādinām, ka vienlaikus muzeja telpās drīkst atrasties 10 apmeklētāji – katrā stāvā 5 cilvēki, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus.
Muzeja darba laiks: otrdien–piektdien plkst. 10:00–17:00, sestdien–svētdien plkst. 12:00–16:00, pirmdienās slēgts.
Informāciju sagatavoja Inga Rieksta-Riekstiņa, Ogres Vēstures un mākslas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste