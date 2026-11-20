Konferencē vēsturnieki un pētnieki iepazīstinās ar jaunākajiem pētījumiem un arhīvu materiāliem par bruņoto un nevardarbīgo pretošanos okupācijas varām Latvijas reģionos. Runa būs par Sēliju, Zemgali, Vidzemi un Kurzemi. Konferencē runās arī par to, kā izglītot sabiedrību un saglabāt vēsturisko atmiņu.
Konferenci atklās Latvijas Nacionālo partizānu apvienības biedrs un Tērvetes vēstures muzeja pārstāvis Normunds Jērums. Ar referātiem uzstāsies arī:
- Haralds Bruņinieks par projektu “Sēlijas mežabrāļi”;
- Raitis Ābelnieks no Bauskas muzeja par nacionālo partizānu darbību Bauskas apriņķī 1946. gadā;
- Astrīda Ievedniece par partizānu kustību Alūksnes novadā pie Igaunijas robežas;
- Kaspars Līcītis par 1946. gadā Aizputes apriņķī darbojušos organizāciju “Intercesija”. Viņš vērtēs, vai tā bija čekas operācija vai bruņotās pretošanās atbalsta tīkls;
- Reinis Ratnieks par bruņoto nelegālistu grupu īpatnībām Valmieras apriņķī no 1944. līdz 1955. gadam;
- Jānis Viļums par bruņotās pretošanās liecībām Jāņa Vilcāna nacionālo partizānu grupas fotogrāfijās;
- Rita Kuzņecova par to, kas bija partizānu grupu dalībnieki Kurzemē;
- Agris Šults par Cēsu novada mežabrāļu bunkuru un to, kā to izmanto sabiedrības izglītošanā. Ar šo referātu konference noslēgsies.
Konferenci organizē Latvijas Nacionālo partizānu apvienība. To atbalsta Aizsardzības ministrija, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs un biedrība “Latviešu karavīrs”.