Muzejs ieguvis vairāk nekā 1000 fotonegatīvu, kas ataino svarīgākās norises Ogres rajonā pagājušā gadsimta 70. gados – gan saviesīgus pasākumus, sacensības, dejas, ēku atklāšanas sarīkojumus, gan dažādas vietas un celtnes. Šis Dz. Mozules dāvinājums ir ievērojams krājuma fotokolekcijas papildinājums.
Kopš pavasara, kad ārkārtas situācijas laikā saistībā ar Covid-19 pandēmiju muzejā publiski pasākumi nenotika un arī tagad muzejs apmeklētājiem ir slēgts, turpinājās darbs pie fotofilmu skenēšanas un arhivēšanas, lai tās saglabātu elektroniski un jebkuram interesentam varētu nodrošināt to pieejamību. Pagājušā gada vasarā izstādē "Ogre un ogrēnieši" bija apskatāma neliela daļa no fotomateriāla.
Patlaban dāvinājumā saņemtie fotonegatīvi ir ieskenēti. Vēlamies sniegt ieskatu bagātīgajā materiālā, kas tiks publicēts vairākās fotosērijās muzeja mājaslapas galerijās, sociālajos tīklos, kā arī pašvaldības mājaslapā.
Pirmā fotogalerija sākas ar Ogres patērētāju biedrības savienības un Ogres tirdzniecības centra rīkoto 6 dienu izstādi-pārdošanu Ogres sporta namā, kas tika veltīta Starptautiskajam sieviešu gadam un norisinājās 1975. gada septembrī.
"Rajona kooperatori šādu pasākumu organizē ne jau pirmo reizi. Ir bijušas daudzas izstādes pārdošanas, kuru mērķis – gan iepazīstināt iedzīvotājus ar dažādiem rūpniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu izstrādājumiem, gan labāk apmierināt iedzīvotāju vajadzības. Apmeklētājas varēja iepazīties ar jaunākajām modes tendencēm, novērtēt krāsu salikumus." ("Padomju Ceļš")
Fotogalerijā redzami arī fotoattēli, kas uzņemti Ogres autoostā 1975. gada 20. novembrī. Saviesīgā pasākumā tika sveikti Ogres 10. autokombināta autobusa šoferi Pēteris Lazdāns un Teodors Celmiņš, kuri nobraukuši 1 milj. km ar autobusu bez kapitālā remonta.
"Atgriežoties no kārtējā reisa, "vecīti" autobusu un šoferus T.Celmiņu un P. Lazdānu, kuri uz maiņām ar to brauc jau astoņus gadus, izgreznotajā Ogres autoostā, mūzikai skanot, sagaidīja autokombināta administrācijas, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, kolēģi, draugi, paziņas, pasažieri. Notika svinīgs mītiņš. Jubilāri saņēma piemiņas lentes, vērtīgas balvas, ziedu klēpjus, pateicības un arī vēlējumus tāpat turpināt strādāt, saudzējot tehniku un kulturāli apkalpojot pasažierus."("Padomju Ceļš")
Vienā no fotoattēliem saistībā ar Ogres autokombinātu redzams Latvijas Republikas arodbiedrību padomes priekšsēdētājs A.Zitmanis pasniedzam Ogres autokombinātam PSKP CK, PSRS Ministru Padomes,VACP un VĻKJS piemiņas zīmi "Par darba varonību devītajā piecgadē" un ceļojošo Sarkano karogu.
1975. gada 2.oktobrī norisinājās telefonistu un pasta operatoru zonālais konkurss, kurā piedalījās Stučkas (tagad Aizkraukles), Ogres, Rīgas rajona un Jūrmalas pilsētas telefonistes un pasta operatores. Vienā no fotoattēliem redzams Ogres rajona sakaru mezgla priekšnieks Juris Frišenfels (?) uzrunas brīdī.
Savukārt skriešanas krosa pasākums, kas redzams fotogrāfijās galerijas beigās, norisinājās 1975.gada 4.oktobrī pie Ogres upes vecās gultnes jeb tā saucamā Varžu dīķa, un tajā piedalījās Ogres rajona Patērētāju bierību savienības darbinieki.
Pārskatot fotogrāfijas, muzejs aicina iedzīvotājus palīgā atpazīt fotokadros vai nu sevi, savus tuviniekus, vai arī bijušos kolēģus.
Ja kādam ir papildu informācija, stāsti par galerijā atspoguļotajiem notikumiem un ir vēlme dalīties, lūgums sazināties ar muzeju, rakstot uz vai zvanot uz 65024345.
FOTO 1–14
1975. gada septembrī Ogres patērētāju biedrības savienība un Ogres tirdzniecības centrs rīkoja 6 dienu izstādi-pārdošanu Ogres sporta namā, kas bija veltīta Starptautiskajam sieviešu gadam.
Rīgas modeļu nama tērpu demonstrējumi Ogres sporta namā izstādes–pārdošanas laikā.
„Rajona kooperatori šādu pasākumu organizē ne jau pirmo reizi. Ir bijušas daudzas izstādes pārdošanas, kuru mērķis – gan iepazīstināt iedzīvotājus ar dažādiem rūpniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu izstrādājumiem, gan labāk apmierināt iedzīvotāju vajadzības. Apmeklētājas varēja iepazīties ar jaunākajām modes tendencēm, novērtēt krāsu salikumus.”
(„Padomju Ceļš”)
15.FOTO – Autobuss, kas nobrauca 1 milj. km bez kapitālā remonta
16.FOTO - Ogres 10. autokombināta autobusa šoferi Pēteris Lazdāns un Teodors Celmiņš nobraukuši 1 milj. km ar autobusu bez kapitālā remonta. 1975. gada 20. novembris
17.FOTO - Šoferu sveikšana Ogres autoostā. 1975. gada 20. novembris
„Atgriežoties no kārtējā reisa, "vecīti" autobusu un šoferus T. Celmiņu un P. Lazdānu, kuri uz maiņām ar to brauc jau astoņus gadus, izgreznotajā Ogres autoostā, mūzikai skanot, sagaidīja autokombināta administrācijas, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, kolēģi, draugi, paziņas, pasažieri. Notika svinīgs mītiņš. Jubilāri saņēma piemiņas lentes, vērtīgas balvas, ziedu klēpjus, pateicības un arī vēlējumus tāpat turpināt strādāt, saudzējot tehniku un kulturāli apkalpojot pasažierus.” („Padomju Ceļš”)
19.–20.FOTO - Svinīgā sapulce Ogres 10.autokombināta zālē, kur sapulcējušies darbinieki apbalvojumu saņemšanai
21.FOTO - Latvijas Republikas arodbiedrību padomes priekšsēdētājs A. Zitmanis pasniedz Ogres autokombinātam PSKP CK, PSRS Ministru Padomes,VACP un VĻKJS piemiņas zīmi "Par darba varonību devītajā piecgadē" un ceļojošo Sarkano karogu. 1976. gada 9. aprīlis
22.FOTO – Ogres 10. automobiļu kombināta šoferu brigadieris Zemvaldis Andersons par panākumiem devītās piecgades uzdevumu izpildē saņēmis Ļeņina ordeni. 1976. gada 1. maijs
23.FOTO – autotransporta uzņēmums jaunās telpās. 1973. gada 13. marts
24.FOTO – Ražošanas centralizētā vadības pults, dispečers Reinis Cinītis
25.FOTO – Telefonistu un pasta operatoru zonālais konkurss, kurā piedalījās Stučkas (tagad Aizkraukles), Ogres, Rīgas rajona un Jūrmalas pilsētas telefonistes un pasta operatores. 1975. gada 2. oktobris
Ogres rajona sakaru mezgla priekšnieka Jura Frišenfelda (?) uzruna
26.FOTO – Žūrijas vadītāja Rīgas telefona un telegrāfa stacijas vecākā inženiere Vanda Ose
27.FOTO – Pie komutatoriem no labās Rozentāle (Rīga), Odiņa (Stučka), konkursa uzvarētāja Zinaida Eida (Ogre)
28.FOTO – Konkursa teorētiskā daļa
31.–32.FOTO – Ogres pasta darbinieces
33.FOTO – Konkursa dalībnieces sveic sieviešu vokālais ansamblis. Pie klavierēm Elga Klipa, 1.no labās Zinaīda Valeine
34.FOTO – Ogres rajona Patērētāju biedrību savienības darbinieku skriešanas kross pie Ogres upes vecās gultnes, tā saucamā Varžu dīķa.1975.gada 4.oktobris
35.FOTO – Aiz nr. 69 stāv Elizabete Rasļenoka
36.FOTO – Dzirkstīte Žindiga (Nr.58), Jadviga Ābola (Nr.49), starp 2. un 8.nr. Vairumtirdzniecības bāzes direktors Ārsmenieks
42.FOTO – Normunds Rasļenoks (Nr.44), aiz viņa Elizabete Rasļenoka,
Linda Gutpelca (Nr.69), aiz viņas Ieva Gutpelca