Uga Skulme (1895–1963), gleznotājs, mākslas zinātnieks un pedagogs, ir viens no ievērojamākajiem Latvijas 20. gs. māksliniekiem, kura radošais devums Latvijas mākslas pasaulē ir ļoti nozīmīgs. 20. gs. 20. gados U. Skulmes spilgtie formas meklējumi izcēlās ar novatorisku pieeju, bet 30. gados, kad rokraksts vairāk ievirzījās reālisma gultnē, ainavās atspoguļojās Latvijas dabas krāsainība un daudzveidīgā savdabība. Mākslas zinātnieki atzīst, ka viņš kļuvis par rokrakstā neatkārtojamu gleznotāju un zīmētāju, par mākslas kritiķi ar asi vērtējošu spalvu un audzēkņu cienītu pedagogu, kas atstājis paliekošas pēdas Latvijas 20. gs. mākslas vēsturē. Īpaši ievērojami ir 20. gs. 20. gadu sākuma meklējumi klasiskā modernisma kontekstā.
Mākslinieka Ugas Skulmes dzīve un radošā darbība cieši saistīta ar Ogri. Kopš 1926. gada lielu daļu savas dzīves U. Skulme pavadīja ģimenes vasarnīcā Jaunogrē, Zilokalnu prospektā 3. Uzturoties Ogrē, tapuši daudzi darbi – mākslinieks gleznojis pilsētas ainavas, Ogres upes krastus, upīti Lebiņu, Zilos kalnus, skatus no Ogres Kangariem uz Jaunogri un Ogri. Muzeja krājumā glabājas daudz vēsturisku liecību par laiku, ko Skulmju ģimene pavadīja Jaunogrē, – gan fotogrāfijas, gan priekšmeti, tai skaitā mākslinieka personīgās lietas – apģērbs, krāsu otas un palete, mēbeles u.c.
Glezna „Jaunogres vasarnīca” ir viens no vērtīgākajiem un U. Skulmes radošo devumu vispilnīgāk raksturojošajiem darbiem, turklāt tai ir arī vēsturiska, tieši Ogres pilsētai svarīga vērtība. Gleznā reālistiski un atpazīstami attēlota vasarnīca Zilokalnu prospektā 3 un Skulmju ģimenes locekļi, ieskaitot ģimenes mīluli suni.
Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktore Evija Smiltniece atzina, ka mākslas darba īstā atrašanās vieta ir Ogres pilsēta un Ogres muzejs. Pašvaldības priekšsēdētājs Egils Helmanis saistībā ar gleznas iegādi sacīja, ka ir jādomā ne tikai par maizi, bet arī par mākslu un ka glezna beidzot atgriežas mājās.
Apmeklētājiem ir īpaša iespēja mākslas darbu apskatīt muzeja izstāžu zālē.
Preses materiālu sagatavoja Inga Zvirbule, Ogres Vēstures un mākslas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste