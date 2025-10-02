Ogres Mūzikas un mākslas skolā 8. oktobrī norisināsies Ukrainas atbalsta koncerts "Mūzikā ar Ukrainu"

Šis koncerts iekļauts trešās mūzikas instrumentu spēles meistarklašu nometnes Čerņihivas apgabala mūzikas skolu audzēkņiem programmā un veidots kā draudzības un atbalsta apliecinājums Ukrainai, mēģinot uzburt ukraiņu bērniem brīnišķīgu un mierīgu atmosfēru, lai atmiņas par to stiprinātu viņus visgrūtākajos brīžos. Nometne no 3. līdz 15. oktobrim norisināsies Rīgā, un tā ir jau trešā pianista Andreja Osokina un nodibinājuma “Osokinu fonds” īstenotā mūzikas nometne talantīgiem Čerņihivas apgabala mūzikas skolu audzēkņiem. Divu nedēļu garumā bērniem būs iespēja attīstīt instrumentu spēles prasmes izcilu latviešu mūzikas skolu pedagogu vadībā, piedalīties dažādās ekskursijās, radošās nodarbībās un citās aktivitātēs. Nometnes mērķis ir ne tikai palīdzēt bērniem pilnveidot muzikālās prasmes, bet dot iespēju kaut mazliet atgūties no kara šausmām, atkal sajūtot laimīgas un mierpilnas bērnības sajūtu, kas viņiem ir atņemta.
Uz koncertu aicināti visi interesenti, ieeja bez maksas.
Ikviens koncerta apmeklētājs portālā Ziedot.lv aicināts ziedot siltām maltītēm ukraiņu karavīriem frontē, plašāka informācija par šo akciju pieejama šeit: https://www.ziedot.lv/siltas-maltites-ukrainu-karaviriem-fronte-5470.
Pasākumu organizē nodibinājuma “Osokinu fonds” un Osokina Brīvības festivāla Ukrainai komanda sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību un Ogres Mūzikas un mākslas skolu. Koncerts tiek īstenots ar uzņēmuma “Baltic Restaurants” atbalstu.