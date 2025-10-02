Ceturtdiena, 02.10.2025 21:21
Ilma, Skaidris
Ceturtdiena, 02.10.2025 21:21
Ilma, Skaidris
Trešdiena, 1. oktobris, 2025 11:02

Ogres Mūzikas un mākslas skolā 8. oktobrī norisināsies Ukrainas atbalsta koncerts "Mūzikā ar Ukrainu"

"Osokinu fonds"/OgreNet
Ogres Mūzikas un mākslas skolā 8. oktobrī norisināsies Ukrainas atbalsta koncerts "Mūzikā ar Ukrainu"
Publicitātes foto
Trešdiena, 1. oktobris, 2025 11:02

Ogres Mūzikas un mākslas skolā 8. oktobrī norisināsies Ukrainas atbalsta koncerts "Mūzikā ar Ukrainu"

"Osokinu fonds"/OgreNet

Trešdien, 8. oktobrī, plkst. 18.00 Ogres Mūzikas un mākslas skolā notiks Ukrainas atbalsta koncerts, kurā uzstāsies pianists Andrejs Osokins, operdziedātāja Brigita Reisone, bērni no Ukrainas, kuri Rīgā piedalās mūzikas instrumentu spēles meistarklašu nometnē, kā arī Ogres Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Koncerts izskanēs kā draudzības un kopības svētki, kurā mūzika vienos dažādas paaudzes, tautības un mūziķus ar atšķirīgām pieredzēm, radot skaistu un sirsnīgu notikumu visiem klātesošajiem.

Šis koncerts iekļauts trešās mūzikas instrumentu spēles meistarklašu nometnes Čerņihivas apgabala mūzikas skolu audzēkņiem programmā un veidots kā draudzības un atbalsta apliecinājums Ukrainai, mēģinot uzburt ukraiņu bērniem brīnišķīgu un mierīgu atmosfēru, lai atmiņas par to stiprinātu viņus visgrūtākajos brīžos. Nometne no 3. līdz 15. oktobrim norisināsies Rīgā, un tā ir jau trešā pianista Andreja Osokina un nodibinājuma “Osokinu fonds” īstenotā mūzikas nometne talantīgiem Čerņihivas apgabala mūzikas skolu audzēkņiem. Divu nedēļu garumā bērniem būs iespēja attīstīt instrumentu spēles prasmes izcilu latviešu mūzikas skolu pedagogu vadībā, piedalīties dažādās ekskursijās, radošās nodarbībās un citās aktivitātēs. Nometnes mērķis ir ne tikai palīdzēt bērniem pilnveidot muzikālās prasmes, bet dot iespēju kaut mazliet atgūties no kara šausmām, atkal sajūtot laimīgas un mierpilnas bērnības sajūtu, kas viņiem ir atņemta.

Uz koncertu aicināti visi interesenti, ieeja bez maksas.

Ikviens koncerta apmeklētājs portālā Ziedot.lv aicināts ziedot siltām maltītēm ukraiņu karavīriem frontē, plašāka informācija par šo akciju pieejama šeit: https://www.ziedot.lv/siltas-maltites-ukrainu-karaviriem-fronte-5470.

Pasākumu organizē nodibinājuma “Osokinu fonds” un Osokina Brīvības festivāla Ukrainai komanda sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību un Ogres Mūzikas un mākslas skolu. Koncerts tiek īstenots ar uzņēmuma “Baltic Restaurants” atbalstu.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?