Trešdiena, 23. februāris, 2022 09:55

Ogres Mūzikas un mākslas skola aicina apmeklēt Vilhelma Kārļa Purvīša darbnīcu
Ogres Mūzikas un mākslas skola aicina apmeklēt Vilhelma Kārļa Purvīša darbnīcu

Vilhelms Kārlis Purvītis ir viens no latviešu nacionālās glezniecības skolas aizsācējiem un nozīmīgākajiem māksliniekiem latviešu mākslas vēsturē.

Par godu mākslinieka 150 gadu jubilejai Ogres Mūzikas un mākslas skolas (OMMS) Izstāžu zālē, Brīvības ielā 11, ir izveidota Purvīša mākslas darbnīca un izstāde. Izstāžu zālē apskatāmas Purvīša darbu reprodukcijas, vide iekārtota tā, lai tajā varētu sajust Purvīša klātbūtni un izbaudīt mākslas radīšanas prieku. Apmeklētājiem būs iespēja piedalīties mākslas darba radīšanas procesā un iejusties mākslinieka lomā.

Radošās darbnīcas laiki:

O 15:30-18:00 sk. Inese

T 15:30-18:00 sk. Zane

C 15:30-18:00 sk. Līva

Pk 15:30-18:00 sk. Elīne

Izstāde un darbnīca apskatāma darba dienās līdz 11. martam plkst. 10.00 - 19.00.

Informāciju sagatavoja Diāna Liepiņa, OMMS kultūras pasākumu organizatore 

