Par godu mākslinieka 150 gadu jubilejai Ogres Mūzikas un mākslas skolas (OMMS) Izstāžu zālē, Brīvības ielā 11, ir izveidota Purvīša mākslas darbnīca un izstāde. Izstāžu zālē apskatāmas Purvīša darbu reprodukcijas, vide iekārtota tā, lai tajā varētu sajust Purvīša klātbūtni un izbaudīt mākslas radīšanas prieku. Apmeklētājiem būs iespēja piedalīties mākslas darba radīšanas procesā un iejusties mākslinieka lomā.
Radošās darbnīcas laiki:
O 15:30-18:00 sk. Inese
T 15:30-18:00 sk. Zane
C 15:30-18:00 sk. Līva
Pk 15:30-18:00 sk. Elīne
Izstāde un darbnīca apskatāma darba dienās līdz 11. martam plkst. 10.00 - 19.00.
Informāciju sagatavoja Diāna Liepiņa, OMMS kultūras pasākumu organizatore