Viens no notikumiem – Atvērto durvju nedēļa. Visas nedēļas garumā Ogres Mūzikas un mākslas skolas ēkās viesojās vairāki jaunie interesenti mūzikā un mākslā. Interesenti bija ienākuši atvērtajās nodarbībās, izzinot sev interesējošo virzienu, kā arī iepazīstoties ar OMMS pieejamo instrumentu daudzveidīgo klāstu. Tika strinkšķinātas stīgas, sistas dažādas perkusijas, kā arī aptaustīti un turēti pūšaminstrumenti.
Toties Erasmus+ projekta ietvaros šajā nedēļā Ogres Mūzikas un mākslas skolā tika uzņemti jaunieši un pedagogi no Kartahenas Konservatorijas Spānijā. Iesaistītie kora klases jaunieši un pedagogi atzina, ka šis ir bijis brīnišķīgs projekts, kā arī iegūtā pieredze – neatņemama. Koncertā apvienojās abi notikumi muzikālos priekšnesumos, kuros bija jūtama draudzība, vienotība un degsme.
Koncerta programmā izskanēja gan folkmūzika, gan oriģināldarbi. To iesāka OMMS stīgu kamerorķestris ar skaņdarbiem, kas aizrāva publiku līdzi azartiskai un ritmiskai plaudēšanai Andra Riekstiņa skaņdarba "Rakveres polka" laikā. Tāpat aizrautību un sajūsmu izpelnījās gan mazais pūtēju orķestris, gan arī mežragu ansamblis. Toties 1.-3. klašu kora "Žubīte’" uzstāšanās laikā publika uzmanīgi "ķēra katru vārdu" čukstus izrunātajās frāzēs Mārtiņa Miļevska dziesmā "Raksts pie raksta", kuru jaunie dziedātāji izpildīja arī ar kustībām un žestiem. Koncerta kulminācijā publikai bija iespēja ieraudzīt, izklausīt un izjust Erasmus+ projekta sadarbības "laurus". OMMS koris "Cielaviņa" kopā ar jaunajiem mūziķiem no Katahenas Konservatorijas sniedza burvīgus priekšnesumus, kas tika izpildīti gan latviešu, gan spāņu valodā.
OMMS Erasmus+ un atvērto durvju dienu koncerts bija plaši apmeklēts. Vakara programma priecēja dažāda vecuma publiku. Tas tika vadīts gan latviešu, gan angļu valodā. Koncerta noslēgumā tika sacīti ceļa vārdi spāņu delegācijai, kā arī iedrošinājuma vārdi potenciālajiem audzēkņiem un interesentiem.