Ogres Mūzikas un mākslas skola izsludina papilduzņemšanu

Ogres Mūzikas un mākslas skola izsludina papilduzņemšanu

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, Ogres Mūzikas un mākslas skola izsludinājusi papilduzņemšanu pieejamajās programmās. OMMS piedāvā dažādas mācību programmas gan mākslā, gan mūzikā.

Turpinās iesniegumu pieņemšana par uzņemšanu Ogres Mūzikas un mākslas skolā mākslas jomas profesionālajā ievirzē. Savukārt interešu izglītībā skolas vecuma bērniem piedāvātie mācību priekšmeti mākslas jomā ir:
-Zīmēšana/Gleznošana un Tekstils
Zīmēšana/Gleznošana un Keramika
-Zīmēšana/Gleznošana un Keramika/Porcelāna apgleznošana
-Rotaļlietu darbnīca
-Ādas apstrāde
-Stikla apgleznošana
-Kokapstrāde
-Studija Zīmēšana/Gleznošana (tikai no 13 gadu vecuma)


Savukārt mūzikas jomā profesionālajā ievirzē 2021./22. mācību gadā papilduzņemšanā vēl var pieteikties šādās programmās:
-Akordeona spēle - Programma tiek apgūta 6 gadus (no 9 g., sag. kl. no 8 g.)
-Eifonija spēle - Programma tiek apgūta 6 gadus (no 9 g., sag. kl. no 8 g.)
-Obojas spēle - Programma tiek apgūta 6 gadus (no 9 g., sag. kl. no 8 g.)
-Trombona spēle - Programma tiek apgūta 6 gadus (no 9 g., sag. kl. no 8 g.)
-Tubas spēle - Programma tiek apgūta 6 gadus (no 9 g., sag. kl. no 8 g.)
-Mežraga spēle - Programma tiek apgūta 6 gadus (no 9 g., sag. kl. no 8 g.)
-Klarnetes spēle - Programma tiek apgūta 6 gadus (no 9 g., sag. kl. no 8 g.)
-Kokles spēle - Programma tiek apgūta 6 gadus (no 9 g., sag. kl. no 8 g.)
-Ģitāras spēle - Programma tiek apgūta 6 gadus (no 9 g., sag. kl. no 8 g.)
-Sitaminstrumentu spēle - Programma tiek apgūta 6 gadus (no 9 g., sag. kl. no 8 g.)
-Vijoles spēle - Programma tiek apgūta 8 gadus (no 7 g., sag. kl. no 6 g.)
-Čella spēle - Programma tiek apgūta 8 gadus (no 7 g., sag. kl. no 6 g.)

Papilduzņemšana mūzikas jomā plānota 25.augustā, savukārt uz programmām mākslas jomā iespējams pieteikties līdz 27. augustam.

Vairāk informācijas, kā arī uzņemšanas iesniegumus iespējams atrast skolas mājaslapā šeit:


Informāciju sagatavoja OMMS

