Turpinās iesniegumu pieņemšana par uzņemšanu Ogres Mūzikas un mākslas skolā mākslas jomas profesionālajā ievirzē. Savukārt interešu izglītībā skolas vecuma bērniem piedāvātie mācību priekšmeti mākslas jomā ir:
-Zīmēšana/Gleznošana un Tekstils
Zīmēšana/Gleznošana un Keramika
-Zīmēšana/Gleznošana un Keramika/Porcelāna apgleznošana
-Rotaļlietu darbnīca
-Ādas apstrāde
-Stikla apgleznošana
-Kokapstrāde
-Studija Zīmēšana/Gleznošana (tikai no 13 gadu vecuma)
Savukārt mūzikas jomā profesionālajā ievirzē 2021./22. mācību gadā papilduzņemšanā vēl var pieteikties šādās programmās:
-Akordeona spēle - Programma tiek apgūta 6 gadus (no 9 g., sag. kl. no 8 g.)
-Eifonija spēle - Programma tiek apgūta 6 gadus (no 9 g., sag. kl. no 8 g.)
-Obojas spēle - Programma tiek apgūta 6 gadus (no 9 g., sag. kl. no 8 g.)
-Trombona spēle - Programma tiek apgūta 6 gadus (no 9 g., sag. kl. no 8 g.)
-Tubas spēle - Programma tiek apgūta 6 gadus (no 9 g., sag. kl. no 8 g.)
-Mežraga spēle - Programma tiek apgūta 6 gadus (no 9 g., sag. kl. no 8 g.)
-Klarnetes spēle - Programma tiek apgūta 6 gadus (no 9 g., sag. kl. no 8 g.)
-Kokles spēle - Programma tiek apgūta 6 gadus (no 9 g., sag. kl. no 8 g.)
-Ģitāras spēle - Programma tiek apgūta 6 gadus (no 9 g., sag. kl. no 8 g.)
-Sitaminstrumentu spēle - Programma tiek apgūta 6 gadus (no 9 g., sag. kl. no 8 g.)
-Vijoles spēle - Programma tiek apgūta 8 gadus (no 7 g., sag. kl. no 6 g.)
-Čella spēle - Programma tiek apgūta 8 gadus (no 7 g., sag. kl. no 6 g.)
Papilduzņemšana mūzikas jomā plānota 25.augustā, savukārt uz programmām mākslas jomā iespējams pieteikties līdz 27. augustam.
Vairāk informācijas, kā arī uzņemšanas iesniegumus iespējams atrast skolas mājaslapā šeit:
