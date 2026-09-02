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Trešdiena, 2. septembris, 2026 09:31

FOTO: Ogres Mūzikas un mākslas skola jauno muzikālo mācību gadu uzsāk ar īpaši kuplu audzēkņu skaitu

FOTO: Ogres Mūzikas un mākslas skola jauno muzikālo mācību gadu uzsāk ar īpaši kuplu audzēkņu skaitu
1. septembris. Attēls no OMMS arhīva
Trešdiena, 2. septembris, 2026 09:31

FOTO: Ogres Mūzikas un mākslas skola jauno muzikālo mācību gadu uzsāk ar īpaši kuplu audzēkņu skaitu

"Zinību diena mūsu skolā aizvadīta īpaši svinīgā un sirsnīgā gaisotnē.  Lai svētkus padarītu mājīgus un īpašus ikvienam, organizējām divus pasākumus — vispirms 2.–8. klašu audzēkņiem, bet pēc tam mūsu vismazākajiem: sagatavošanas un 1. klases audzēkņiem," tā atklāj skolas pārstāvji.  Abos mūzikas jomas pasākumos valdīja pacilāta noskaņa - pilna zāle, krāšņi ziedi un smaidīgas sejas. Kopīgi tika izdziedāta Latvijas un skolas himna, kā arī visi baudīja skolotāju sarūpēto muzikālo priekšnesumu.

Ogres Mūzikas un mākslas skolā ar Zinību dienas pasākumiem veiksmīgi iesākts jaunais mācību gads mūzikas jomā. Tajā šogad zināšanas 20 dažādās programmās apgūs vairāk nekā 350 audzēkņu, informē skola.

Īpaši kupls šogad ir jauno audzēkņu pulks – mācības 1. klasē sāk vairāk nekā 60 bērnu, savukārt gandrīz 40 audzēkņu savas pirmās iemaņas mūzikā apgūs sagatavošanas klasēs.

Kopumā ar audzēkņiem šajā mācību gadā strādās vairāk nekā 50 pedagogu.

Skola, sākot jauno mācību gadu, saviem audzēkņiem vēl iedvesmas pilnu mācību laiku un daudz jaunu atklājumu.

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Foto: no OMMS arhīva

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