Koncertā uzstāsies:
Georgs Sarkisjans — vijole,
Mārtiņš Circenis — klarnete,
Ieva Upatniece — čells,
Elīna Bērtiņa — klavieres.
Programmā: BENDŽAMINS BRITENS - Sonāte čellam un klavierēm op. 65;
ALBANS BERGS Adagio klarnetei, vijolei un klavierēm;
TOMASS DEMENGA "Vasaras vēsma II" klarnetei, čellam un klavierēm;
NINO ROTA Trio čellam, klarnetei un klavierēm.
Idejas autore Elīna Bērtiņa koncertprogrammu raksturo kā četrus kontrastus, četrus pretstatus. Četras personības un četras valodas. 20. gadsimta mūzika vienmēr ir bijusi aizraujošs un nebeidzams laikmeta izziņas avots, katra komponista savdabīgo muzikālo estētiku veido individuāla personības pieredze, atklājot neatkārtojamu rokrakstu mūzikas vēstures lapaspusēs. Koncertā satiksies Berga mistiskums, Britena filozofiskums, Demengas svaigums un Rotas itāliskais šarms, ar ko klausītājus iepazīstinās LNSO mūziķi un pianiste Elīna Bērtiņa, vienojoties elegantos kameransambļos.
Tiekamies koncertā!