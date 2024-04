Ogres Mūzikas un mākslas skolā mācību gads noslēdzies 76 absolventiem ogrenet.lv

Lai arī 3. jūnijs nebija viena no saulainākajām pirmās vasaras dienām, tomēr absolventus redzējām smaidīgus un skolotājus lepnus par padarīto. Mūzikas jomu šogad absolvēja 32 audzēkņi, divi no tiem bija Suntažu filiāles audzēkņi. Svinīgajā apliecību izdošanā Mākslas jomu absolvējuši 44 audzēkņi, tai skaitā 11 no Ķeguma un Suntažu filiālēm.