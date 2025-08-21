Ceturtdiena, 21.08.2025 22:44
Trešdiena, 20. augusts, 2025 11:13

Ogres Mūzikas un mākslas skolā notiek papilduzņemšana mūzikas jomā 2025./2026. mācību gadam.

Vēl ir iespēja pieteikties šādās mūzikas izglītības programmās:
  • kokles spēle;
  • vijoles spēle;
  • čella spēle;
  • akordeona spēle;
  • obojas spēle;
  • tubas spēle;
  • trombona spēle;
  • klarnetes spēle;
  • eifonija spēle;
  • mežraga spēle;
  • fagota spēle;
  • flautas spēle.
Visas programmas tiek apgūtas 8 gadus.
Sagatavošanas klasēs uzņemam bērnus no 6 gadu vecuma, profesionālās ievirzes klasēs - no 7 gadu vecuma.
PIETEIKŠANĀS anketa un visa informācija:
IESTĀJEKSĀMENS - 2025. gada 28. augustā pl. 17:00.
Silti tiek gaidīts ikviens jaunais audzēknis!
