Ogres Mūzikas un mākslas skolā notiek papilduzņemšana mūzikas jomā

Vēl ir iespēja pieteikties šādās mūzikas izglītības programmās:
- kokles spēle;
- vijoles spēle;
- čella spēle;
- akordeona spēle;
- obojas spēle;
- tubas spēle;
- trombona spēle;
- klarnetes spēle;
- eifonija spēle;
- mežraga spēle;
- fagota spēle;
- flautas spēle.
Visas programmas tiek apgūtas 8 gadus.
Sagatavošanas klasēs uzņemam bērnus no 6 gadu vecuma, profesionālās ievirzes klasēs - no 7 gadu vecuma.
PIETEIKŠANĀS anketa un visa informācija:
IESTĀJEKSĀMENS - 2025. gada 28. augustā pl. 17:00.
Silti tiek gaidīts ikviens jaunais audzēknis!