Lielākais pirkums veikts, lai paplašinātu obojas spēles klasi. Neilgi pirms mācību gada sākuma iegādāti trīs jauni mūzikas instrumenti – obojas YAMAHA YOB 241, kas šogad ļāva uzņemt vairāk audzēkņu, kuri turpmāk apgūs obojas spēli.
Kā zināms, obojas spēles izpildītājmākslinieki ir ļoti pieprasīti profesionālajā darba tirgū un amatieru orķestros. Taču, tā kā oboja ir viens no dārgākajiem mūzikas instrumentiem, obojas spēles apmācību ļoti ierobežo instrumentu augstās cenas. Pateicoties šim finansējumam, skolā ir izdevies palielināt instrumentu klāstu, un nu obojas spēli Ogres Mūzikas un mākslas skolā šobrīd apgūst 5 audzēkņi.
Tā kā paplašinājusies obojas spēles klase, Ogres Mūzikas un mākslas skolas kolektīvam pievienojusies arī jauna pedagoģe – Justīne Āboltiņa. Ikdienā uz Ogri Justīne mēro ceļu no Rīgas, taču ir priecīga par četriem jauniem audzēkņiem, kuriem Ogrē māca obojas spēli. Divi no tiem oboju apgūst sagatavošanas klasē, bet vēl divi - pirmajā klasē. Kopumā obojas spēle jāapgūst piecus gadus. Kā stāsta pasniedzēja, “Šobrīd rit jau otrā nedēļa, kad mani audzēkņi mācās tieši ar jaunajiem instrumentiem. Sākotnēji apguvām pamatus, un saņemt jaunās obojas bija patiešām īpaša sajūta. Atceros savu pirmo oboju – instrumentam bija skaista skaņa, tomēr reizes, kad pirms uzstāšanās no tā izkrita kāda skrūve un skolotājai uz vietas bija jāglābj situācija, manā atmiņā saglabājušās ļoti spilgti. Šie jaunie instrumenti bērniem ir liela privilēģija, kas no sirds jānovērtē. Turklāt jāņem vērā, ka atrast labu oboju, uz kuras sākt mācīties, tomēr nav viegli. Tāpēc iegādātās obojas ir labs un stabils atspēriena punkts Ogres Mūzikas un mākslas skolas skolēniem!” Jāpiebilst, ka obojas YAMAHA YOB 241 ir piemērotas, lai apgūtu obojas spēli tās sākumposmā un katram no šiem audzēkņiem noderēs vēl vairākus gadus.
Tāpat arī Ogres Mūzikas un mākslas skola pirms jaunā mācību gada sākuma par budžeta līdzekļiem izremontējusi un labiekārtojusi sitaminstrumentu spēles kabinetu un jau kopš septembra tajā līdzšinējam skolas vienīgajam sitaminstrumentu spēles pedagogam Modrim Krūmiņam, kuram ir 19 audzēkņi, pievienojies otrs pedagogs – Elvijs Endelis, kurš apmāca 7 audzēkņus. Skolas darbinieki un audzēkņi pauž neviltotu gandarījumu, ka Ogres mūzikas un mākslas skola ar katru gadu kļūst arvien ērtāka, patīkamāka, kā arī pieaug tās materiāli tehniskā bāze. Ir prieks gan par trīs jaunajām obojām un labiekārtoto sitaminstrumentu spēles klasi, gan par septembrī iegādātajām klavierēm “Hellas”, gan arī par to, ka mūzikas skolas ēkā Lielajai zālei izdevies šovasar nomainīt visas durvis. Tāpat arī mākslas joma tikusi pie vairākiem jauniem palīglīdzekļiem, piemēram, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumam un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumam, iegādāta jauna giljotīna. Taču visnozīmīgākais ir tas, ka ikviens iegādāts instruments vai palīglīdzeklis sniedz iespēju Ogres Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem attīstīt savas prasmes un talantus!
Informāciju sagatavoja Ogres Mūzikas un mākslas skola