Ogres novada Kultūras centrā
Darbojas 17 amatiermākslas kolektīvi. Jaunus dalībniekus uzņem:
- senioru jauktais koris "Altera", diriģents Alvis Bērziņš, tālr. 26487250. Mēģinājumi notiek pirmdienās un ceturtdienās plkst. 15.00. Jaunus dalībniekus uzņem, iepriekš sazinoties;
- senioru deju kopa "Astras", mākslinieciskā vadītāja Dzidra Drabe, tālr. 29357699. Mēģinājumi otrdienās un ceturtdienās plkst. 12.00;
- Ogres Danču klubs, mākslinieciskais vadītājs Ainārs Sviķis, tālr. 29177668. Mēģinājumi notiek pirmdienās plkst. 18.30;
- pūtēju orķestris "Horizonts", diriģents Tomass Kokamegi, iepriekš sazinoties par tālr. 29404362. Mēģinājumi notiek svētdienās plkst. 15.00.
Par iespēju pievienoties citiem Ogres novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīviem aicina sazināties ar konkrēto kolektīvu vadītājiem.
Vairāk informācijas vietnē www.okultura.lv, "Facebook" lapā "OgresKulturasCentrs", "Instagram" lapā "Okultura.lv", kā arī sazinoties pa e-pastu vai tālr. 65035950, 65024680.
Ciemupes Tautas namā
Ciemupes Tautas nama radošā darbnīca "Urdze" uzņem jaunus dalībniekus. Nodarbības notiek otrdienās plkst. 18.00. Vadītāja - Santa Grinberga (tālr. 26313588).
Sīkāka informācija meklējama vietnē www.okultura.lv vai sazinoties pa e-pastu vai tālr. 20221107.
Ogresgala Tautas namā
Uzņem dalībniekus:
- etnogrāfiskās kokles spēlē - vadītāja Līga Skujiņa. Nodarbības notiek piektdienās plkst. 19.00. Maksas nodarbības. Pieteikšanās pa tālr. 29496869;
- jauktajā vokālajā ansamblī "Saime", vadītāja Inese Dudele;
- bērnu deju kolektīvā "Ābolēni", vadītāja Egita Tontegode, tālr. 26179499;
- jauniešu deju kolektīvā "Ābeļzieds", vadītājs Sandis Homenko, tālr. 20110821.
Sīkāka informācija pieejama vietnē www.okultura.lv, "Facebook" lapā "Ogresgalapagasts", kā arī rakstot uz vai zvanot pa tālr. 26431394.
Birzgales pagasta Tautas namā
Uzņem dalībniekus:
- VPDK "Dejotprieks", vadītāja Ieva Filipsone, mēģinājumi otrdienās un piektdienās plkst. 20.00;
- dāmu deju kopa "Visma", vadītāja Mārīte Perovska, mēģinājumi trešdienās plkst. 19.00;
- sieviešu koris "Pērles", vadītāja Elīna Auziņa-Baiguševa, mēģinājumi pirmdienās un ceturtdienās plkst. 19.00;
- Birzgales amatierteātris "Laipa", vadītāja Inese Pilāne, mēģinājumi otrdienās un ceturtdienās plkst. 18.30;
- pūtēju orķestris "Birzgale", vadītājs Laimonis Paukšte, mēģinājumi pirmdienās plkst. 16.00 un ceturtdienās plkst. 18.30;
- bērnu un jauniešu mūsdienu deju kolektīvs, vadītāja Ieva Filipsone, mēģinājumi piecu līdz septiņu gadu vecuma grupai trešdienās plkst. 18.00, bet no astoņiem gadiem - plkst. 19.00.
Sīkāka informācija pieejama, sazinoties pa e-pastu vai tālr. 65034155 un 29424612.
Ikšķiles pilsētas Tautas namā
Uzņem dalībniekus:
- bērnu deju kolektīvs "Spolītes", mēģinājumi notiek Lielajā zālē Peldu ielā 22: četru un piecu gadu vecuma grupai otrdienās un ceturtdienās plkst. 18.00; sešu un septiņu gadu vecuma grupai pirmdienās un trešdienās plkst. 17.00; 2.-3. klašu grupai otrdienās un ceturtdienās plkst. 15.00; 4.-5. klašu grupai otrdienās un ceturtdienās plkst. 15.00; 6.-7. klašu grupai otrdienās un ceturtdienās plkst. 16.30; 8.-10. klašu grupai pirmdienās un trešdienās plkst. 18.00;
- jauniešu deju kolektīvs "Spole", mēģinājumi notiek Lielajā zālē Peldu ielā 22 pirmdienās un trešdienās plkst. 19.30;
- vidējās paaudzes deju kolektīvs "Godi", mēģinājumi notiek Lielajā zālē Peldu ielā 22 otrdienās un ceturtdienās plkst. 19.00;
- senioru deju kolektīvs "Vijas", mēģinājumi notiek Ikšķiles Tautas namā otrdienās un piektdienās plkst. 9.30;
- jauktais koris "Ikšķile", mēģinājumi notiek Ikšķiles Tautas namā pirmdienās un trešdienās plkst. 19.00;
- sieviešu vokālais ansamblis "Nona", mēģinājumi notiek Ikšķiles Tautas namā otrdienās plkst. 19.00;
- senioru vokālais ansamblis "Saulgrieži", mēģinājumi notiek Ikšķiles Tautas namā pirmdienās plkst. 10.00;
- vīru vokālais ansamblis "Tikai tā", mēģinājumi notiek Mazajā zālē Peldu ielā 22 pirmdienās plkst. 19.00;
- amatierteātris "Banda", mēģinājumi notiek Ikšķiles Tautas namā ceturtdienās plkst. 19.00;
- bērnu vokālais ansamblis "Puķuzirnis", mēģinājumi notiek Ikšķiles Tautas namā.
Sīkāka informācija, sazinoties personīgi pa e-pastu vai tālr. 65024131.
Tīnūžu pagasta Tautas namā
Darbojas:
- bērnu deju kolektīvs "Upīte", vadītāji Didzis Apsītis un Lita Grāvele;
- jauniešu deju kolektīvs "Straujupe", vadītāji Didzis Apsītis un Lita Grāvele;
- vidējās paaudzes deju kolektīvs "Upe";
- senioru deju kolektīvs "Dižupe", vadītājs Didzis Apsītis;
- folkloras draugu kopa "Saulesmeitas", vadītāja Līga Dziedātāja;
- bērnu ansamblis "Tī mažors", vadītāja Anna Rudzīte;
- lietišķās mākslas studija "Tīna", vadītāja Ilze Kupča- Ziemele.
Par jaunu dalībnieku uzņemšanu sīkāka informācija pieejama, sazinoties personīgi pa e-pastu vai tālr. 26496046.
Jumpravas pagasta Kultūras namā
Uzņem dalībniekus visu oktobri:
- BDK "Zvaniņš", mākslinieciskā vadītāja Evija Kozlovska, mēģinājumi notiek pirmdienās plkst. 17.10;
- BDK "Rītupīte", mākslinieciskā vadītāja Evija Kozlovska, mēģinājumi noris ceturtdienās plkst. 15.00;
- JDK "Jumpraviņa", mākslinieciskā vadītāja Aija Ērgle, mēģinājumi notiek pirmdienās plkst. 18.00 un piektdienās plkst. 17.30;
- VPDK "Jumpravietis", mākslinieciskā vadītāja Aija Ērgle, mēģinājumi - piektdienās plkst. 19.30;
- VPDK "Saime", mākslinieciskā vadītāja Aija Ērgle, mēģinājumi norisinās pirmdienās plkst. 20.00;
- jauktais koris "Jumprava", mākslinieciskais vadītājs Normunds Ķirsis, diriģents Austris Kalniņš, mēģinājumi notiek otrdienās plkst. 19.00.
Sīkāka informācija pieejama, sazinoties personīgi - .
Ķeguma pilsētas Tautas namā
Uzņem dalībniekus:
- vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs "Kadiķis", vadītāja Inga Kalniņa, tālr. 26795823. Mēģinājumi notiek ceturtdienās plkst. 19.30 un svētdienās plkst. 18.00;
- senioru tautas deju kolektīvs "Ķegums", vadītāja Alda Bļodone, tālr. 29444980. Mēģinājumi notiek pirmdienās un trešdienās plkst. 19.00;
- dāmu deju kopa "Rasa", vadītāja Mirdza Dzerkale, tālr. 26626827. Mēģinājumi notiek piektdienās plkst. 17.00.
Sīkāka informācija mēģinājumu grafikā vai sazinoties personīgi: un 65038875.
Ķeipenes pagasta Tautas namā
Darbojas:
- radošo interešu kopa (dziedāšana, dejošana, teatrāla izpaušanās), vadītāja Ilze Jankuna;
- sieviešu vokālais ansamblis "Sonore", vadītāji Sanita un Juris Vītumi;
- senioru deju kolektīvs "Veldze", vadītāja Inese Daugaviete;
- amatierteātris "Pūce", režisore Alda Račika. Mēģinājumi notiek trešdienās plkst. 19.00;
- bērnu deju kolektīvs "Zeltupīte", vadītāja Agnese Lepse. Mēģinājumi notiek: 1.–5.klašu kolektīvam otrdienās un trešdienās no plkst. 13.40, 6.–9. klašu kolektīvam trešdienās no plkst. 17.00.
Notiek:
- Ķeipenes Tautas nama jaunajās telpās rokdarbu meistarklases. Vairāku nodarbību laikā būs iespējams papildināt un pilnveidot savas prasmes un iemaņas dažādu rokdarbu meistarībā. Vadītāja Aelita Niedrīte;
- Ķeipenes Tautas nama mazajā zālē pirmdienās no plkst. 18.00 līdz 19.30 jogas nodarbības. Pasniedzēja - Silvija Neško;
- no 22. oktobra katru trešdienu no plkst. 18.00 līdz 21.00 spēļu vakari - galda spēles, novuss, galda teniss - visām paaudzēm.
Sīkāka informācija pieejama, sazinoties pa e-pastu vai tālr.
26545470.
Lēdmanes pagasta Tautas namā
Darbojas:
- Lēdmanes amatierteātris, vadītāja Alda Račika. Mēģinājumi notiek trešdienās plkst. 19.00;
- sieviešu koris "Lēdmane", vadītāja Anna Bāriņa. Mēģinājumi - pirmdienās plkst. 19.00;
- vokālais ansamblis "Stari", vadītāja Inese Nereta. Mēģinājumi noris otrdienās plkst. 19.00;
- senioru deju kolektīvs "Lēdmane", vadītāja Ilona Ūdre. Mēģinājumi norisinās otrdienās plkst. 19.00 Lēdmanes pamatskolas sporta hallē.
Sīkāka informācija pieejama, sazinoties pa e-pastu vai
27802681.
Lielvārdes pilsētas Kultūras namā
Jaunus dalībniekus vēl uzņem:
- bērnu deju kolektīvs "Pūpolītis" uzņem puišus, vadītāja Iluta Mistre;
- jauktais koris "Lāčplēsis" uzņem vīrus, vadītājs Jānis Ungurs. Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās plkst. 19.00;
- vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vēji" uzņem vīrus, vadītāja Iluta Mistre. Mēģinājumi notiek pirmdienās un ceturtdienās plkst. 19.30;
- senioru koris "Kamene", vadītājs Antonijs Kleperis. Mēģinājumi notiek trešdienās plkst. 15.00;
- vidējās paaudzes deju kolektīvs "Lāčplēsis", vadītāja Alise Līna Daugaviete. Mēģinājumi notiek trešdienās plkst. 19.00;
- senioru deju kolektīvs "Lāčplēsis", vadītāja Alise Līna Daugaviete;
- bērnu vokālā studija "Mikauši", vadītāja Baiba Klepere;
- jauniešu deju kolektīvs "Pūpolītis", vadītājs Māris Konstants. Mēģinājumi notiek trešdienās plkst. 19.30 un svētdienās plkst. 12.00.
Sīkāka informācija atrodama mēģinājumu grafikā vai sazinoties personīgi: , 29197102.
Lauberes pagasta Kultūras namā
Darbojas:
- BDK "Bitītes", vadītāja Inese Putroma. Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās plkst. 17.00;
- bērnu vokālais ansamblis, vadītāja Jolanta Mateusa Kalniņa, mēģinājumi - trešdienās un piektdienās plkst. 17.00;
- JDK "Spiets", vadītāja Egita Rožulapa, mēģinājumi - ceturtdienās plkst. 19.00;
- VPDK "Lustīgais spiets", vadītājs Ervīns Kaužens, mēģinājumi noris trešdienās plkst. 20.00;
- amatierteātris "Zīles", režisore Vineta Kazeka, mēģinājumi - piektdienās plkst. 20.00;
- TLMS "Noskaņa", vadītāja Valda Plūģe, nodarbības notiek otrdienās plkst. 18.00;
- mākslas studija bērniem, nodarbības norisinās pirmdienās plkst. 17.00;
- mākslas studija pieaugušajiem, nodarbības - trešdienās plkst. 18.00.
Šūšana nodarbības notiek sestdienās plkst. 10.00.
Sīkāka informācija pieejama, sazinoties pa e-pastu vai tālr.
65037321.
Madlienas pagasta Kultūras namā
Darbojas:
- jauktais koris "Madliena", diriģente Ilze Sprance, koncertmeistare Liene Šeržante. Mēģinājumi otrdienās plkst. 19.00;
- amatierteātris "Madliena", režisore Juta Fiļipoviča. Mēģinājumi trešdienās plkst. 19.00;
- līnijdeju kolektīvs, vadītāja Elita Kaužēna. Mēģinājumi otrdienās un ceturtdienās plkst. 18.00;
- jauniešu deju kolektīvs "Daina studija", vadītāja Agrita Kaužēna. Mēģinājumi noris pirmdienās plkst. 19.00 un piektdienās plkst. 18.00;
- vidējās paaudzes deju kolektīvs "Made", vadītāja Vineta Griņeviča. Mēģinājumi otrdienās plkst. 20.00;
- bērnu vokālais ansamblis, vadītāja Liene Seržante. Mēģinājumi otrdienās piecu līdz septiņu gadu vecuma grupai plkst. 17.30, bet astoņus līdz 11 gadu vecuma grupai - plkst. 18.10;
- pūtēju orķestris "Madliena", diriģente Katrīna Marta Stoka. Mēģinājumi pirmdienās un piektdienās plkst. 19.00;
- bērnu deju kolektīvs "Lienīte", vadītāja Vineta Griņeviča. Mēģinājumi notiek trešdienās trīs līdz četru gadu vecuma grupai plkst. 16.30, bet piecu līdz sešu gadu vecuma grupai plkst. 17.00.
Sīkāka informācija pieejama, sazinoties pa e-pastu vai 65039166.
Mazozolu pagasta Kultūras namā
Darbojas:
- vidējās paaudzes deju kolektīvs "Līčupīte", vadītāja Ina Šīrone;
- pirmsskolas bērnu deju kolektīvs "Ozoliņi", vadītāja Ina Šīrone;
- sarīkojumu deju grupa "Andra deju skola", vadītājs Andris Miķelsons.
Sīkāka informācija pieejama, sazinoties pa e-pastu vai tālr. 65031955.
Meņģeles pagasta Tautas namā
Darbojas:
- senioru deju kolektīvs "Sumulda", vadītāja Ilze Jankuna;
- amatierteātris, vadītāja Edīte Osokina;
- mākslas pulciņš, vadītāja Inga Bērente;
- senioru kopa "Ogreslīči", vadītāja Ilze Jankuna.
Sīkāka informācija pieejama, sazinoties pa e-pastu vai tālr. 65029131.
Suntažu pagasta Kultūras namā
Jaunu dalībnieku uzņemšana kolektīvos turpinās visu oktobri:
- jauniešu deju kolektīvs "Spāre", vadītājs Artūrs Mednis, tālr. 20510557. Mēģinājumi notiek svētdienās plkst. 9.00;
- jauktais koris "Suntaži", vadītājs Jēkabs Jančevskis, tālr. 29747750. Mēģinājumi notiek otrdienās plkst. 19.00;
- folkloras kopa "Saule", vadītāja Līga Broduža, tālr. 29330370. Mēģinājumi notiek ceturtdienās plkst. 18.00;
- amatierteātris "Sauja", kas ir režisora meklējumos. Mēģinājumi notiek ceturtdienās plkst. 19.00;
- vidējās paaudzes deju kolektīvs "Sunta", vadītāja Aiga Medne, tālr. 29933911. Mēģinājumi notiek trešdienās plkst. 19.30;
- sieviešu vokālais ansamblis "Svīre", vadītāja Inita Andževa, tālr. 29540448. Mēģinājumi notiek Suntažu pamatskolā otrdienās plkst. 19.00. Ļoti gaida soprānus;
- senioru deju kolektīvs "Suncele", vadītāja Skaidrīte Andževa, tālr. 26372101. Mēģinājumi notiek pirmdienās plkst. 20.00;
- audēju kopa "Spole", vadītāja Rita Ozola, tālr. 26551507. Nodarbības notiek radošajā telpā "Gundegas", iepriekš vienojoties ar vadītāju;
- adītāju kopa "Spanga", vadītāja Ineta Donska, tālr. 26484532. Nodarbības notiek radošajā telpā "Gundegas" katru otro svētdienu plkst. 10.00;
- veselības veicināšanas grupa "Stīga" (maksas), vadītāja Karīna Čakare, tālr. 26363019. Nodarbības notiek ceturtdienās plkst. 17.30;
- pērļotāju grupa "Stiklenes", vadītāja Inese Birža, tālr. 29163950. Nodarbības notiek radošajā telpā "Gundegas", iepriekš vienojoties ar vadītāju;
- tautas deju kolektīvs "Suntariņi" (maksas), uzņem no trīs gadu vecuma. Vadītājs Artūrs Mednis, tālr. 20510557.
Plašāka informācija pieejama, sazinoties pa e-pastu vai tālr. 20529122.
Taurupes pagasta Tautas namā
Dalībniekus uzņem:
- vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs "Degsme", vadītāja Daiga Rosicka;
- amatierteātra mākslas kolektīvs "Maska", vadītāja Vanda Prancāne.
Sīkāka informācija pieejama, sazinoties pa e-pastu vai tālr. 24335333.
Tomes pagasta Tautas namā
Darbojas trīs kolektīvi, to sastāvi ir nokomplektēti, bet jaunus dalībniekus uzņem, iepriekš sazvanoties pa tālr. 27843230.
- folkloras kopa "Graudi", vadītāja Dace Priedoliņa, mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās plkst. 19.00;
- amatierteātris "Poga", vadītājs Oskars Kļava, mēģinājumi notiek pirmdienās un piektdienās plkst. 19.00;
- Tomes dāmu vokālais ansamblis, vadītāja Ingrīda Klepere-Irbēna, mēģinājumi notiek trešdienās un sestdienās plkst. 18.00.
Rembates pagasta Tautas namā
Darbojas bērnu mūsdienu deju kolektīvs “Ķipari”, kuru vada Ieva Filipsone. Kolektīvs piedāvā nodarbības bērniem no trīs līdz 12 gadu vecumam: mazie dejotāji (3–5 (6) gadi): otrdienās no plkst. 18.30 līdz 19.15; lielie dejotāji (6–12 (13) gadi): otrdienās no plkst. 19.15 līdz 20.00. Pieteikšanās, zvanot pa tālr. 29748978 (Ieva).
Tiek organizētas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem, ko vada Ieva Filipsone. Nodarbības ir paredzētas bērniem vecumā no sešiem līdz 16 gadiem. Noris pirmdienās plkst. 18.00–19.00. Sīkāka informācija - Ieva Filipsone, tālr. 29748978
Galda teniss piektdienās plkst. 19.00, Artūrs Jefremovs, tālr. 26814143. Nodarbības ir piemērotas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.