Iegūtie vērtējumi skatē:
- Lielvārdes Tautas teātris izrāde "Pidžama sešiem" (M. Kamoleti), režisore Sarmīte Mončaka – Augstākā pakāpe (48 p.)
- Tomes amatierteātris "Poga" izrāde "Viss par vīriešiem" (Miro Gavrans), režisors Oskars Kļava – Augstākā pakāpe (46 p.)
- Lielvārdes Tautas teātris izrāde "Ārsts pret paša gribu" (Ž.B. Moljērs), režisore Sarmīte Mončaka – Augstākā pakāpe (45 p.)
- Suntažu amatierteātris "Sauja" izrāde "Apsūdzības liecinieks" (pēc Agata Kristi lugas "Apsūdzības liecinieks" motīviem), režisors Kārlis Tols – 1. pakāpe (43 p.)
- Ikšķiles amatierteātris "Banda" izrāde "Neglītais pīlēns" (Māra Zālīte), režisore Māra Ribkinska – 1. pakāpe (41 p.)
- Lielvārdes pensionāru biedrības teātris "Paši" izrāde "Kāzas pirmā grēka līcī" (Ēriks Hānbergs), režisore Skaidrīte Tilaka – 2. pakāpe (39 p.)
- Lēdmanes amatierteātris koncertuzvedums "Par visu maksāju es dārgi" (pēc Anna Dančas lugas "Miljonārs par katru cenu"), režisore Alda Račika – 2. pakāpe (39 p.)
- Ķeipenes amatierteātris "Pūce" izrāde "Veltiņas misija" (Ināra Šteinberga), režisore Alda Račika – 3. pakāpe (34 p.)
Uz Amatierteātru iestudējumu „Gada izrāde 2025” reģiona skati tiek izvirzīti Lielvārdes Tautas teātris ar izrādi "Pidžama sešiem" (režisore Sarmīte Mončaka), Tomes amatierteātris "Poga" ar izrādi "Viss par vīriešiem" (režisors Oskars Kļava) un Lielvārdes Tautas teātris ar izrādi "Ārsts pret paša gribu" (režisore Sarmīte Mončaka).
Īpašu žūrijas atzinību saņēma:
- Skaidrīte Tilaka par radošumu un kolektīva saturēšanu izrādē "Kāzas pirmā grēka līcī", Lielvārdes pensionāru biedrības teātris "Paši".
- Lielvārdes pensionāru biedrības teātris "Paši" par vienotu ansambļa darbu izrādē "Kāzas pirmā grēka līcī".
- Lielvārdes Tautas teātris par precīzu un dinamisku saspēli izrādē "Pidžama sešiem".
- Salvis Tālmanis par Sgonoreja lomas atveidojumu izrādē "Ārsts pret paša gribu", Lielvārdes Tautas teātris.
- Kārlis Lišmanis par veiksmīgu otrā plāna lomu izrādē "Ārsts pret paša gribu", Lielvārdes Tautas teātris.
- Andris Matesovičs par daudzveidīgu tēlu atveidojumi izrādē "Viss par vīriešiem", Tomes amatierteātris "Poga".
- Mirdza Ozola par Veltiņas lomas atveidojumu izrādē "Veltiņas misija", Ķeipenes amatierteātris "Pūce".
- Ikšķiles amatierteātris "Banda" par atraktīvu aktierpēli un kostīmu risinajumu izrādē "Neglītais pīlēns".
- Alda Račika par radošu darbu koncertuzveduma "Par visu maksāju es dārgi" izveidē, Lēdmanes amatierteātris.
- Suntažu amatierteātris "Sauja" par scenogrāfiju izrādē "Apsūdzības liecinieks".
Izrādes skatījās un vērtēja žūrija: dramaturģe Inese Tālmane un Vecpilsētas teātra un Salaspils amatierteātra režisore Edīte Neimane.