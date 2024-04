Ogres novadā apskatāmas dažādas izstādes Ogresnovads.lv

Izstāde “PALASI MAN PASACIŅU” Ogrē

Ogres novada kultūras centra Mazās zāles vestibilā apskatāma mākslinieces, ilustratores Zanes Raičenokas-Raišonokas izstāde “PALASI MAN PASACIŅU”. Izstādē apskatāms mākslinieces radītas ilustrācijas Latvijā populārām bērnu grāmatām.Izstāde apskatāma darba dienās no plkst. 9.00 līdz 19.00 un brīvdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 no līdz 1. martam.