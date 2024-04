Ogres novadā atklāts SIA “Rīgas meži” Vides izglītības centrs

Atklājot pasākumu, SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētāja Anita Skudra atzīmēja, ka jaunās programmas nosaukums “EkVidO2” nav izvēlēts nejauši: “Vēlējāmies, lai nosaukums ir precīzs, uzrunājošs un atmiņā paliekošs. Tādēļ tajā ietverti lakoniski vārdi, kas raksturo “Rīgas mežu” vides izglītības un uzņēmuma filozofiju – EKOLOĢIJA, VIDE, GAISS. Šobrīd ir izveidotas vairākas izglītojošas programmas dažādām vecuma grupām. Vides izglītības centrs turpmāk būs atvērts ikvienam interesantam.”





Viņa pateicās arī SIA “Rīgas meži” sadarbības partneriem - Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, Ogres Mūzikas un mākslas skolai (OMMS), kā arī Pasaules dabas fonda Latvijas organizācijas valdes priekšsēdētājam Uģim Rotbergam, kurš dāvinājis ar mežu un vidi saistītas izglītojošas grāmatas.





SIA “Rīgas meži” ar jaunās ēkas atklāšanu sveica Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, ar smaidu vēlot, lai ar šīs programmas starpniecību novadā tiktu ieguldīti tik miljoni, cik ir šodien pašvaldības dāvinātajā citronkociņā augļu.





OMMS audzēkņu izpildītā skaņdarba pavadījumā pie jaunā vides izglītības centra tika pacelts SIA “Rīgas meži” karogs.





Pasākuma laikā tika atklāta arī jaunā Amatu māja, kurā varēs vēl visaptverošāk iepazīt Rīgas un Pierīgas mežu, kā arī galvaspilsētas parku vērtības u.c., īpašo pieeju to kopšanai un attīstībai, lai nodrošinātu uzņēmuma dārgumu saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Šobrīd Amatu mājā apskatāma OMMS audzēkņu zīmējumu izstāde “Koku stāsti”, kas tapusi izglītības centra teritorijā radošā plenēra laikā. Arī turpmāk radošie plenēri un to laikā radīto darbu izstādes būs viena no Vides izglītības centra sniegtajām iespējām.





Tāpat tika atklāta arī “Rīgas mežu” pirmā Putnu būrīšu taka, kas tapusi sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību. Apmeklētāji varēja uzzināt par “EkVidO2” teritorijā mītošajiem putniem un to dzīvesvietām. Pasākuma laikā tika pienagloti vēl pieci dažādiem putniem paredzēti būrīši. Arī turpmāk Putnu būrīšu taka tiks papildināta un to varēs apmeklēt ikviens interesents.





“Rīgas mežu” Vides izglītības centrs un programma “EkVidO2” piedāvā iepazīt un izzināt dabu aizraujošā veidā visu vecumu interesentiem. Programmas ietvaros tiek piedāvātas dažādas mācību ekskursijas mežā, izzinošas pastaigas Rīgas nozīmīgākajos dārzos un parkos, talkas, kā arī citas izglītojošas aktivitātes. Pērn Vides izglītības programmas rīkotajās aktivitātēs piedalījās vairāk nekā 5000 cilvēku.