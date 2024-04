Ogres novada bērni un jaunieši pulcējas kopīgā festivālā

Novadā ir 381 interešu izglītības pulciņš, tāpēc pasākuma mērķis bija dot iespēju bērniem un jauniešiem pirms jaunā mācību gada sākuma uzzināt par visām interešu izglītības iespējām, kas pieejamas novadā.

Viena no būtiskākajām festivāla aktivitātēm bija kopīgs kolektīvu gājiens no skulptūras “Baltā Cielava” Brīvības ielā līdz Ogres novada Sporta centra stadionam, kurā tika pārstāvēti 44 kolektīvi no visa Ogres novada, tostarp kori, ansambļi, tautas deju kolektīvi, mūsdienu deju grupas, teātra pulciņi. Gājienā piedalījās vairāk nekā 1000 dalībnieki.

Pasākumu stadionā atklāja Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, kurš pauda gandarījumu par pirmo šāda veida festivālu, kurā pulcējās bērni un jaunieši no visa jaunizveidotā Ogres novada. “Šāds pasākums ir jāievieš kā ikgadēja tradīcija, kad varam izzināt dažādus interešu izglītības veidus novadā, parādīt arī savas prasmes, kā arī izvēlēties sev intereses jaunajam mācību gadam. Paldies pedagogiem un visiem iesaistītajiem cilvēkiem, kas palīdzēja šī pasākuma organizēšanā,” uzsvēra G. Sīviņš.

Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs pateicās Ogres novada interešu izglītības mūzikas jomas metodiķei Gunitai Bičulei, tautas deju jomas metodiķei Gundegai Spūlei, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas metodiķei Ilzei Kupčai – Ziemelei, teātra jomas metodiķei Zanei Raičenokai – Raišonokai, vides izglītības metodiķei Skaidrītei Butānei, sporta izglītības jomas metodiķei Kristīnei Papiņai un mūsdienu deju metodiķei Anetei Vancevičai par ieguldīto darbu interešu izglītības jomā, tostarp pasākuma īstenošanā.

Dienas pirmajā pusē bērniem un jauniešiem bija iespēja pārbaudīt savu fizisko sagatavotību, izmēģinot dažādus sporta veidus, savukārt dienas otrajā pusē tika atvērta mākslas darbnīca, kurā varēja izgatavot grāmatzīmes, pavasara dekorus, glāžu paliktņus, kolāžas, kreppapīra ziedus, sapņu ķērājus, rotas u.tml., savukārt vides izglītības darbnīcā varēja izmēģināt jogu, leļļu teātri, lomu rotaļas, vides ķīmijas eksperimentus, bridža spēli un citas aktivitātes.

Plaša pasākuma programma norisinājās uz skatuvēm, uzstājās Ogres Mūzikas un mākslas skolas orķestris, apvienotie Ogres novada izglītības iestāžu 1.-4. klašu kori, mūzikas, tautas un mūsdienu deju kolektīvi. Aizraujošu eksperimentu šovu sagādāja Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvji.

Festivālā tika pārstāvēta Ogres Mūzikas un mākslas skola, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola, Birzgales mūzikas skola, Ikšķiles vidusskola, Tīnūžu sākumskola, Ķeipenes pamatskola, Taurupes pamatskola, Ķeguma komercnovirziena vidusskola, Lēdmanes pamatskola, Madlienas vidusskola, Ķeipenes tautas nams, Ogres Valsts ģimnāzija, DS Triumfs, GMD Studio, Ogresgala tautas nams, PIKC Ogres tehnikums, Ogres novada Kultūras centrs, Jaunogres vidusskola, K. Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola, Ikšķiles tautas nams, Ogres 1. vidusskola, DS Teixma, Ogres sākumskola.

Pedagogi, skolēni un viņu vecāki ir priecīgi par kopīgo pasākumu ar plašo programmu. Jaunieši pasākumam īpaši gatavojušies, tāpēc prieks ir divkāršs, jo beidzot ir iespēja uzstāties auditorijai. Starp pasākuma apmeklētājiem bija arī vecāki un citi ģimenes locekļi, kuri bija ieradušies atbalstīt māksliniekus.

Aktivitātes norisinājās līdz pat vakaram, kad bērni un jaunieši varēja izdejoties noslēguma koncertā, kurā uzstājās hip hop mākslinieks Ozols.

Fotogalerija šeit: