Saietā pulcējas teju 900 interesentu
Balva tika pasniegta Biškopju vasaras saietā 2026, kas nedēļas nogalē, 18. jūlijā, norisinājās atpūtas vietā "Zviedru cepure" Tukuma novadā. Pasākumu apmeklēja teju 900 interesentu, un tā laikā tika sveikti arī konkursu "Latvijas garšīgākais medus 2026" un "Latvijas izcilākais bišu vasks 2026" laureāti.
Izvērtējot 79 iesniegtos medus paraugus, ekspertu komisija konkursā "Latvijas garšīgākais medus 2026" noteica uzvarētājus četrās nominācijās:
Gaišais medus – LMT Jumtu medus, Rīga, biškope Kristīne Martinsone;
Tumšais medus – Ainars Millers no Ventspils novada;
Monoflorais medus – z/s "Tūmeņi" no Preiļu novada ar baldriāna medu;
Krēmveida medus – Gunta Silkāne, SIA "Plašumi" no Rēzeknes novada.
Publicitātes foto no Latvijas Biškopju biedrības
Starptautiskā eksperta favorīti
Papildus konkursa laureātiem šī gada Biškopju vasaras saieta īpašais viesis, starptautiskais medus eksperts un tiesnesis Pauls Boils (Paul Boyle), izraudzījās arī savus favorītus. Par tiem kļuva biškopes Danas Rones (Rīga) un zemnieku saimniecības "Tūmeņi" medus paraugi.
Šogad pirmo reizi LBB organizēja konkursu “Latvijas izcilākais bišu vasks 2026”, lai pievērstu uzmanību bišu vaska kvalitātei, veicinātu godīgu biškopības praksi un izglītotu gan biškopjus, gan sabiedrību par būtiskiem ar vasku saistītiem jautājumiem.
Konkursa “Latvijas izcilākais bišu vasks 2026” uzvarētāji:
• kategorijā: Izlieta bišu vaska forma Nauris Pauliņš, z/s Jaunparkas no Jelgavas novada;
• kategorijā: Izlieta bišu vaska svece brīvā formā Dairis Šteins no Tukuma novada.