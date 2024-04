Ogres novada deju kolektīvi guvuši augstus rezultātus skatē

Deju kolektīvi izpildīja XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” un deju lielkoncerta “Balts” repertuāra dejas.

Dejotāju sniegumu skatē vērtēja Latvijas Nacionālā kultūras centra apstiprināta žūrija. Žūrijas komisijas priekšsēdētājs - Jānis Purviņš (deju svētku virsvadītājs, horeogrāfs, deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” mākslinieciskais vadītājs); žūrijas locekļi: Zanda Mūrniece (horeogrāfe, Deju svētku virsvadītāja, Tukuma novada deju kolektīvu virsvadītāja) un tās locekļi – Dace Adviljone (horeogrāfe, lielkoncerta “Balts” mākslinieciskā vadītāja), Dagmāra Bārbale (horeogrāfe, Deju svētku virsvadītāja), Gunta Skuja (horeogrāfe, Deju svētku virsvadītāja, Siguldas, Saulkrastu, Ādažu, Ropažu novadu deju kolektīvu virsvadītāja).

XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki notiks no 2023. gada 30. jūnija līdz 9. jūlijam Rīgā, to galvenais akcents būs Dziesmusvētku tradīcijas 150 gade. Šogad svētkiem gatavojas 16410 dejotāji no 672 deju kolektīviem un 35 bērnu deju kolektīviem.

Ogres novada deju kolektīvi ieguva tiesības piedalīties XVII Deju svētkos un tika novērtēti sekojoši: