Projekta ietvaros norisinājās četru brīvdabas plenēru cikls, kas pulcēja plašu dalībnieku loku un raisīja lielu interesi – piedalījās pat vairāk cilvēku, nekā sākotnēji bija plānots. Plenēros vairāk nekā 67 pieaugušie un 12 bērni – gleznošanas mīļotāji no Rīgas, Dārziņiem, Salaspils un dažādām Ogres novada vietām – kopumā radījuši vairāk nekā 80 darbu. Gleznas tapušas Birzgales, Meņģeles, Ķeipenes pagastā un Ikšķilē mākslas pedagoģes Mg. art. Astras Rubenes vadībā.
Biedrība “Ūsiņš L” ar gandarījumu atzīst: mērķis ir sasniegts, un novada iedzīvotāju radošums ir iemirdzējies jaunos toņos un noskaņās.