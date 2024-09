Ogres novadā ir plašas iespējas apgūt kvalitatīvu izglītību

Valstī šogad ir slēgtas 30 skolas, to skaitā nav neviena no Ogres novada skolām – mūsu novadā neviena no skolām nav likvidēta. Šajā mācību gadā vispārējo izglītību nodrošina 18 skolas, t.sk. viena sākumskola (1.–6. klases), 12 pamatskolas (1.–9. klases), 4 vidusskolas (1.–12. klases) un ģimnāzija (10.–12. klases).

Skolu skaits ir tāds pats kā iepriekšējos mācību gados, bet ir izmaiņas dažu skolu statusā. Ogres 1. vidusskola ir pārtapusi par Ogres Kalna pamatskolu, Jaunogres vidusskola – par Jaunogres pamatskolu, Suntažu vidusskola – par Suntažu pamatskolu.

Šajā mācību gadā vispārējo vidējo izglītību jaunieši var iegūt E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolā, Ikšķiles vidusskolā, Madlienas vidusskolā, Ķeguma vidusskolā un Ogres Valsts ģimnāzijā. E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas klasēs mācās 122 skolēni, 10. klasē šogad uzņemti 55 skolēni. Ikšķiles vidusskolā 10.–12. klasēs mācās 102 skolēni, izglītojamo skaits šajā klašu posmā ir divkārt lielāks nekā iepriekšējā mācību gadā, 10. klasē iestājušies 68 pamatskolu absolventi, ir atvērtas trīs 10. klases. Novada lauku teritorijā darbojas Madlienas vidusskola, kur 10.–12. klašu posmā mācās 48 skolēni. Lielākais audzēkņu skaits šajā mācību gadā ir Ogres Valsts ģimnāzijā – vidējās izglītības programmas apgūst 639 jaunieši, 10. klasē šogad iestājušies 235 skolēni, turklāt ne tikai no Ogres pilsētas un novada skolām, bet arī citiem novadiem.

Esmu pārliecināts, ka mūsu novada pašvaldības īstenotā vidējās izglītības stratēģija ir pareiza un dos pozitīvus rezultātus, nodrošinot jauniešiem iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību, kas būs noderīga un pavērs jaunas iespējas viņu dzīvē pēc vidusskolas absolvēšanas.

Kur turpināt izglītību pēc pamatskolas beigšanas, ir katra jaunieša paša ziņā, tomēr, ja mūsu vidusskolas spēs nodrošināt kvalitatīvu izglītību, un uz to mums visiem kopā ir jātiecas, tad jauniešu izvēle noteikti būs par labu Ogres novada vidusskolām.

Izglītības joma novada pašvaldībā ir prioritāra, arī pašvaldības budžeta kopējos izdevumos izglītībai paredzētā finansējuma īpatsvars ir vislielākais, turklāt tas nesaistās tikai ar pedagoģisko darbinieku algām, ko nodrošina valsts budžets. Ievērojami līdzekļi ik gadu tiek piešķirti izglītības iestāžu – skolu, bērnudārzu, profesionālās izglītības iestāžu – uzturēšanai un remontiem, esošās infrastruktūras uzlabošanai. Vajadzību ir daudz, taču pašvaldības budžeta iespējas ir ierobežotas, attīstībai ir nepieciešams papildu finansējums. Skolu tīkla pilnveides procesā Ogres novada pašvaldībai no valsts budžeta ir piešķirti 3 342 904 eiro, kas tiks izlietoti mācību vides uzlabošanai Suntažu pamatskolā, Ķeguma vidusskolā un Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā.

Ir jāmeklē iespējas piesaistīt finansējumu arī Ikšķiles vidusskolas infrastruktūras attīstībai, jo skolēnu skaits šajā skolā ir liels, tam ir tendence pieaugt arī ar iedzīvotāju skaita palielināšanos pilsēta. Var teikt, ka pašvaldība ir jaunu izaicinājumu priekšā, lai ikšķiliešu jaunajai paaudzei nodrošinātu piemērotus, mūsdienīgus skološanās apstākļus.

Jaunais darba cēliens ir sācies ne tikai vispārizglītojošajās skolās, bet arī 13 pirmsskolas izglītības iestāžu un 7 skolu pirmsskolas grupu bērniem un pedagogiem. Šovasar jauna ēka pirmsskolas izglītības vajadzībām (120 bērniem) tika uzcelta Lielvārdē, jau tuvākajā laikā telpas tiks atbilstoši aprīkotas, lai tajās varētu uzsākt darbu. Nobeigumam tuvojas kādreizējās Kaibalas skolas pārbūve, pielāgojot to pirmsskolas iestādes vajadzībām. Savukārt bijušā Ogres bērnudārza “Bitīte” pārbūvei šobrīd tiek izstrādāts būvprojekts.

Darbu turpina visas, kopskaitā 8, profesionālās ievirzes izglītības iestādes ar plašu profesionālās ievirzes programmu spektru sportā, mūzikā un mākslā, dodot lieliskas iespējas bērniem un jauniešiem attīstīt savus talantus.

Līdztekus pašvaldības izglītības iestādēm novadā sekmīgi darbojas četras privātās izglītības iestādes ar 266 audzēkņiem – Ikšķiles Brīvā skola un “Ķiparu nams” Ikšķilē un Ogres Baltā Valdorfskola un “Mikausis” Ogrē, dodot vecākiem iespēju izvēlēties bērnam piemērotu vietu attīstībai un izglītības ieguvei.

Ļoti nozīmīga loma personības attīstībā ir interešu izglītībai, un, manuprāt, savos skolas gados teju ikviens no mums ir piedalījies kādos pulciņos un ārpusstundu aktivitātēs. Ogres novadā bērni un jaunieši var iesaistīties 78 dažādu jomu interešu izglītības programmās – gan savās izglītības iestādēs, gan ārpus tām. Ar interešu izglītības programmām un to pieejamību var iepazīties Ogres novada Izglītības pārvaldes mājaslapas sadaļā “Interešu izglītības iespējas” (https://arpusskola.lv/ogre/)

Lieki piebilst, ka Ogres pilsētas un visa novada jauniešiem izglītības un profesijas apguvei lieliskas iespējas piedāvā Ogres tehnikums ar plašu programmu klāstu. Daļa mūsu novada skolu absolventi šīs iespējas izmanto, iegūstot gan vidējo, gan profesionālo izglītību.