Ogres novadā jau no 17. janvāra notiks dažādi pasākumi veltīti Barikāžu dienai

Foto: Ogres novads
20. janvārī tiek atzīmēta 1991. gada Barikāžu aizstāvju atceres diena. 1991. gada aukstajā ziemas dienā notika Rīgas pilsētas Iekšlietu pārvaldes speciālo uzdevumu milicijas vienības uzbrukums Iekšlietu ministrijas ēkai. Tas tiek uzskatīts par asiņaināko neatkarības atjaunošanas procesa notikumu Latvijā.
Daudzviet Latvijā, tostarp Ogres novadā, notiks dažādi atceres un piemiņas pasākumi Latvijas aizstāvjiem.

Ogrē 17. Janvāris 14.00 Par godu Barikāžu dienai Ogre rīko pasākumu “Barikāžu atmiņu stāsti”. 

Lai godinātu 1991. gada Barikāžu notikumus un saglabātu atmiņas par Latvijas neatkarības aizstāvēšanu, Ogres Vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar Ogres novada Kultūras centru, Ogres pašvaldību, 1991.gada barikāžu muzeju un Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljonu aicina iedzīvotājus un viesus piedalīties īpašā pasākumā “Barikāžu atmiņu stāsti”. Pasākums norisināsies gan Neatkarības laukumā, gan muzeja telpās Brīvības ielā 2. Neatkarības laukumā būs iespēja iepazīties ar informatīvajiem stendiem no 1991. gada barikāžu muzeja. Muzeja ēkā Brīvības ielā 2 plkst. 14.00 uzstāsies vīru kamerkoris "Frachori" (mākslinieciskais vadītājs Ingus Leilands, diriģents Andrejs Mūrnieks), Latvijas Nacionālās operas un baleta solists Guntars Ruņģis un ģitārists Jānis Ruņģis. Koncertā tiks piedāvāta īpaša programma, kas veltīta Barikāžu atceres dienai. Aicinām līdz koncertam apskatīt arī ekspozīciju “Brīvības ceļš” . Neatkarības laukumā plkst. 15:00 apmeklētājiem būs pieejama arī lauku virtuve, ko nodrošinās Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljons, un
ugunskurs, lai radītu autentisku barikāžu noskaņu.  Dalīsimies atmiņu stāstos kopā!

Ogres Jauniešu mājā notiks atceres pasākums “Barikādēm 35”

18. janvārī plkst.14.00

Mazozolu pagasta Kultūras namā

Svētku koncerts BARIKĀDĒM 35

Ieeja bez maksas

Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.

19. janvārī plkst. 18.00

Ogres Jauniešu mājas pagalmā notiks atceres pasākums “Barikādēm 35”, pieminot 35 gadus kopš 1991. gada janvāra barikādēm – vienu no nozīmīgākajiem notikumiem Latvijas ceļā uz neatkarību.

Atceres pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas interaktīvā Kahoot viktorīnā, sasildīties pie ugunskura, kā arī piedalīties citās izzinošās un saliedējošās aktivitātēs, kas palīdzēs labāk izprast barikāžu laika notikumus un to nozīmi mūsdienās.

Pasākumā aicinātas piedalīties skolu klases, jaunieši un viņu ģimenes, lai kopīgā, neformālā gaisotnē atcerētos barikāžu laiku un pārrunātu brīvības un pilsoniskās līdzdalības nozīmi.

20. janvārī plkst. 13.00   

Madlienas vidusskolas pagalmā 1991.-JANVĀRIS-BARIKĀDES-35

Visi laipni aicināti!

20. janvārī plkst. 13.30

Pie Meņģeles estrādes 

Plkst. 14.30 aizdegsim Barikāžu atceres dienas ugunskuru.

Pabūsim kopā, pakavēsimies atmiņās un cienāsimies ar siltu zupu.

20. janvārī plkst. 17.00 

pie Suntažu pagasta  Kultūras nama 35. barikāžu atceres dienas pasākums. 

Aicinām visus kopīgi pieminēt 1991. gada janvāra notikumus ar siltu tēju pie ugunskuriem.

20.janvārī plkst. 18.00

Lēdmanes Tautas namā

1991. gada barikāžu 35 gadu atceres pasākums. 

Ugunskurs, zupa, tēja. 

Plkst. 18.20. Otto Pētersona dokumentālā filma ”Tēvu barikādes”

Aicinām visus barikāžu dalībniekus uz atmiņu vakaru!

Pasākums “Barikāžu atmiņu stāsti”.

20. janvārī plkst. 18.00

Jumpravas pagasta Kultūras namā

Barikāžu atceres dienai veltīts atmiņas vakars kopā ar aktieri Jāni Āmani

Ieeja bezmaksas

20. janvārī plkst 18.00  

Pie Taurupes muižas klēts 

Barikāžu atceres piemiņas brīdis ar ugunskuriem un karstu zupu.

20. janvārī plkst. 19.00

Rembates Tautas namā

BARIKĀŽU ATCERES VAKARS

Rembates bibliotēka un Rembates Tautas nams ielūdz uz atmiņu un sarunu vakaru, veltītu Barikāžu dalībniekiem.

Programmā:

* sarunas par Barikāžu laiku

* koncerts – Ķeipenes vīru ansamblis MALDUGUNS, vad. Andris Upenieks

* Rembates bibliotēkas grāmatu izstāde.

Aicinām pievienoties un kopīgi pieminēt mūsu tautas drosmi un neatlaidību.

20. janvārī plkst. 19.00

Birzgales Tautas namā

Barikāžu atceres pasākums-35

Ieeja bez maksas.

