Ogres novada jauniešiem iespēja iesaistīties izaugsmes un līderības veicināšanas aktivitātēs

Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “Talantu kalve” no 2025. gada maija līdz oktobra beigām īsteno projektu “No spēles līdz pārmaiņām” ar mērķi iesaistīt vismaz 400 jauniešus vecumā no 13 līdz 20 gadiem no Ogres un Jelgavas novada neformālās izglītības aktivitātēs, lai, izmantojot spēļošanu, peer-to-peer pieeju un jauniešu līderu līdzdalību, attīstītu pilsonisko kompetenci, prasmes un zināšanas par demokrātiju, līdzdalību un interešu aizstāvību, vienlaikus stiprinot jauniešu savstarpējo sadarbību un biedrības kapacitāti darbā ar jaunatni, informē biedrībā.