Ogres novada jauniešu Impro teātris uzņem jaunus dalībniekus

Sākoties jaunajam mācību gadam, savu darbību atsāk interešu izglītības Ogres novada jauniešu Impro teātris.

Impro teātra kolektīvā  varēs apgūt prasmes, kuras Tev noderēs, lai atrastu drosmi uzstāties publikas priekšā, būt redzamam un asprātīgam citos kolektīvos, un vispār tas būs jautri, lietderīgi pavadīts laiks. Gaidīti jaunieši vecumā no 7 -12 gadiem uz jaunāko grupu. Pirmā tikšanās 08. un 13.09.2021. Plkst.16:00 Ogres kultūras centrā, ieeja no Upes prospekta puses Izglītības pārvaldes telpās.

Projektam "TTTeātris" jaunu dalībnieku uzņemšana būs oktobra mēnesī, informācija sekos. 

Informāciju sagatavoja Oskars Kļava, aktieris, režisors un pedagogs, Impro teātra un "TTTeātra" projekta vadītājs.

