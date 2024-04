Gaidīsim jauniešus vecumā no 7 -12 gadiem uz jaunāko grupu. Pirmā tikšanās 05. un 07.09.2022. Plkst.16:00 Ogres kultūras centrā, ieeja no Upes prospekta puses. Jauniešu projekts "TTTeātris" arī gaidīs jaunus dalībniekus vecumā no 14 gadiem iegūt jaunu pieredzi improvizācijas teātri minētajos datumos un laikā."

Informāciju sagatavoja Oskars Kļava, aktieris, režisors un pedagogs, Impro teātra un "TTTeātra" projekta vadītājs