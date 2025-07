Ogres novadā jūlijā skatāmas dažādas izstādes

1. Ludmilas Milleres fotoizstāde "Izaugt pie jūras" Tomes bibliotēkā līdz 31. augustam. No 2. maija Tomes tautas namā foto izstāde “Tome laiku lokos” - Eduarda Purviņa foto arhīvs.

2. 16. maijā plkst. 18.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā tika atklāta konkursa izstāde “Ogres novada mākslinieki”.

Konkursa izstādes mērķis ir sniegt māksliniekiem iespēju aktualizēt savus darbus un stiprināt Ogres novada māksliniecisko raksturu un atpazīstamību, veicināt Ogres novada mākslinieku plašāku līdzdalību kultūras, mākslas un sabiedriskajos procesos. Piedalīties tika aicināts ikviens mākslinieks, kuram ir saikne ar Ogres novadu, neatkarīgi no viņa profesionālās pieredzes, kā rezultātā tika saņemts 51 konkursa pieteikums no kuriem tika apstiprināti 36 dalībnieki. Konkursa Galvenās balvas uzvarētājs un skatītāju simpātiju balsojuma uzvarētājs saņem iespēju rīkot personālizstādes 2026. vai 2027. gadā (pēc individuālas vienošanās ar Muzeja vadību). Izstāde apmeklētājiem būs pieejama no 17. maija līdz 3. augustam. Izstādes “Ogres novada mākslinieki” kurators: Māris Grosbahs.

​

3.Ivetas Skutules izstāde DAŽĀDAS SAJŪTAS līdz 31. augustam Ogres novada Kultūras centraMazās zāles vestibilā.

Iveta SKUTULE. Ikdienā strādāju par juristi. Manā ofisa darbā nebija lielu iespēju izpausties radoši, bet manī bija radošs nemiers, ko slāpēju gatavojot rotas, tamborējot niekus un zīmējot apsveikuma kartiņas. Kad meitas paaugās, nolēmu veltīt vairāk laika sev iemācoties kaut ko jaunu. Diezgan klasiski, bet izvēlējos gleznošanu, jo skolas laikā patika zīmēt.

Tā es 2020.gadā satiku savu iedvesmojošo skolotāju – mākslinieci Annu Pantejevu. Viņa mani ieveda krāsu pasaulē, dalījās ar zināšanām un mēs pavadījām daudz stundu aizraujošās sarunās. Viņa iemācīja arī apvilkt un sagatavot audeklus. Gleznas tapa, gleznas krājās, tās tika dāvinātas, bet joprojām kļuva arvien vairāk.

Tad es Fišermena takas pārgājienā Portugālē iepazinos ar brīnišķīgu sievieti Annu. Ejot taku viņa man izstāstīja, ka ir aizrāvusies ar gleznu izšūšanu krustdūrienā un nesen bija noorganizējusi savu darbu izstādi un nākotnē plānoja jau nākošo izstādi (viņa no ceļojumiem ved lellītes, kas ir tērptas tautiskajos tērpos vai ir ģērbtas atbilstošās valsts tradīcijām). Kad padalījos, ka es gleznoju, viņa mani iedrošināja noorganizēt savu gleznu izstādi. Es ticu tam, ka dzīvē katram satiktajam cilvēkam ir kāds uzdevums….

Dzīve notika, bet nevarēju saņemties painteresēties par izstādes izveidošanas iespēju. Tad kāda izaugsmes projekta ietvaros es satiku jaunu draudzeni ar skaistu vārdu - Anna. Un jau sajūtot konkrētu morālo atbalstu par manis definētiem un izvirzītiem mērķiem, es saņēmos un uzsāku sarunas par izstādi.

Es vēlos dalīties ar savu pieredzi un iedrošināt arī citus neslēpt savus hobijus! Dalieties ar sevi un, visticamāk, Jūs iedvesmosiet kādu citu uzsākt ko jaunu un tas var mainīt cilvēka dzīvi! Paldies katrai no Annām. Jūs esat brīnišķīgas! Nododu apskatei savas eļļas gleznas un ceru, ka tās kādu iedvesmos uzsākt gleznot! Lai mums visiem izdodas!

4. Daces Voitkevičas personālizstāde "Puika, paklausie!" Ogres Vēstures un mākslas muzejā no 7. jūnija līdz 28. septembrim.

Izstāde ir personiskā pieredzē balstīts fotogrāfes Daces Voitkevičas vizuāls stāsts ar interaktīviem elementiem par bērna dzīvi ar autiskā spektra traucējumiem. Autiskā spektra ierobežojumi reizēm ir neredzami, taču sabiedrības izpratne var ievērojami veicināt atbalstu dažādām vajadzībām. Cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem ir bagāta iekšējā pasaule, taču nereti grūtības sagādā tajā dalīties ar citiem. Tāpat kā visi, viņi savā veidā izzina pasauli, meklē saskarsmi un drošību. Izprotot dažādas vajadzības, izstāde aicina apzināties kopējo un atšķirīgo cilvēku ikdienā.

Izstādes autore stāsta: “Reizēm atbalstam nevajag daudz, tikai saprast izaicinājumus, ar kuriem ikdienā saskaras cilvēki ar autismu.”

Dace Voitkeviča ir fotogrāfe, kuras interešu lokā ir dokumentāli stāsti par mūsdienu sabiedrību, interešu kopienām un vidi. Viņai ir maģistra izglītība mākslas vēsturē Latvijas Mākslas akadēmijā un mākslas menedžmentā Latvijas Kultūras akadēmijā. Vairāk kā desmit gadus viņa regulāri veido foto pasākumus un izstādes plašai auditorijai, kas apvieno gan profesionāļus, gan amatierus, kā arī cilvēkus no dažādām sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām.

Izstādi būs iespējams apmeklēt no 7. jūnija līdz 28. septembrim. Izstādes atklāšanas dienā ieeja ir bez maksas. Telpas risinājums: Māris Grosbahs Ogres Vēstures un mākslas muzejs izsaka pateicību Līvai Veigurei par atbalstu izstādes izstrādē.

5. 12. jūnijā plkst. 17.00 Suntažu kultūras namā audēju kopas "SPOLE" jubilejas izstādes "Krāsu stāsti" atklāšana. Izstāde skatāma līdz 1. augustam.

6. Lielvārdes pilsētas Kultūras namā no 10.06.2025. līdz 10.08.2025 Foto klubs "Āgenskalns" piedāvā Ineses Alšānes foto izstādi SKAISTUMS. CITĀDS. Frizieru māksla un meistarība caur foto objektīvu. Redzēts un fiksēts dažādos starptautiskajos frizieru meistarības pasākumos un izstādēs Londonā, Milānā ,Parīzē, Frankfurtē.

7. Anetes Koknēvičas gleznu izstāde "Klātbūtne" Galerijā "Sirēnas" Brīvības ielā 4b, no 20. jūnija līdz 1.augustam. Izstāde skatāma svētdienās no 11-16:00, pārējā laikā sazinoties par apmeklējuma laiku pa tel. 28470762.

Šī gleznu sērija ir vizuāls domāšanas process. Anete Kokneviča: "Man gleznošana nav tikai estētiska izpausme vai tehnikas izpēte - tas ir veids, kādā es uztveru un saprotu pasauli. Tēli, telpas un priekšmeti gleznās bieži atnāk sapņos, it kā zemapziņa censtos dot balsi tam, ko apziņa vēl tikai aptver. Gleznas kļūst par kanālu šim iekšējam dialogam, ļaujot jautājumiem materializēties vizuālā formā."

Neplānoti, bet dabiski šī sērija ieguvusi ikdienišķi feministisku ievirzi. Tajā atspoguļojas attiecības starp bērnu, sievieti, vīrieti un sievietes iekšējo bērnu.

Gleznās redzamās sadzīves ainas un interjeri šķiet nekustīgi, mierīgi, tās ir telpas, kurās “nekas nenotiek”. Tomēr šis klusums ir piepildīts ar spriedzi, kas rodas no dziļi personiska iekšēja konflikta: starp to, ko jūtu, un to, ko no manis sagaida; starp autentisko es un sabiedrības piedāvātajām, bieži šaurajām lomām.

Šajā darbā autori interesē fiksēt tieši šos spriedzes brīžus - kā jautājumus, nevis atbildes. Kas es esmu? Ko es varu sev atļaut just, darīt un būt ārpus lomām, kas man tikušas piešķirtas vai uzspiestas?

Anete Koknēviča ir latviešu māksliniece, pazīstama ar darbu vizuālās mākslas un izstāžu jomā. Dzimusi 1992. gadā, studijas Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas nodaļā uzsāka 2013. gadā, 2017. gadā absolvējot Konceptuālās glezniecības meistardarbnīcu.

Viņas mākslinieciskā uzmanība bieži pievēršas tukšuma un pamestības tēmām - gan urbānajā vidē (izstāde “Ne/zudīs”), gan ikdienišķās ainās (izstāde “Atrasts”). Koknēvičas darbos apkārtējā vide kļūst par laika un iekšējā stāvokļa simbolu, ļaujot gleznās savīties telpai, atmiņai un emocionālai spriedzei.

Papildus mākslinieciskajai praksei Koknēviča aktīvi darbojas kultūras programmu veidošanā - viņa piedalījusies tādās izstādēs kā “Skārien-jūtīgs” Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Rīgā un iesaistās arī muzejpedagoģiskajā darbā Jūrmalas muzejā, veidojot dialogu ar vietējo kopienu un dažādām auditorijām.