Skates repertuārs bija saistīts ar kādiem vairākiem nozīmīgiem koru nozares svētkiem. Šogad starp tiem gaidāmi - Latvijas sieviešu un vīru koru svētki, Latvijas senioru koru svētki, VI Virsdiriģentu svētki Alojā un Latvijas koru saiets “Meņģeļos”, Jurjānu Andrejam – 170. Skatē bija dzirdama arī neliela daļa no šo svētku repertuāra. Sieviešu un senioru kori izpildīja izlozes un izvēles skaņdarbus no Svētku repertuāra un vienu brīvās izvēles skaņdarbu, bet jauktie kori izpildīja trīs brīvas izvēles dziesmas, no kurām vismaz divas ir latviešu komponistu kora dziesmas vai tautasdziesmu apdares.
Publicitātes foto no Ogres novada Kultūras centra
Koru sniegumu vērtēja žūrija, kuras sastāvā – Jēkabpils novada koru virsdiriģente Agita Rimšēviča, Dobeles un Saldus novadu koru virsdiriģente Māra Marnauza un Alūksnes, Gulbenes un Balvu novadu koru virsdiriģents Uldis Kokars.
Koru skates rezultāti
Jauktie kori:
● Ikšķiles Tautas nama jauktais koris "Ikšķile", mākslinieciskais vadītājs Māris Sirmais, iegūti 47.11 punkti, Augstākā pakāpe;
● Ogres novada Kultūras centra jauniešu koris "Impulss", mākslinieciskā vadītāja Gunita Bičule, iegūti 46.00 punkti, Augstākā pakāpe;
● Ķeguma Tautas nama jauktais koris "Lins", mākslinieciskā vadītāja Maira Līduma, iegūti 46.00 punkti, Augstākā pakāpe;
● Ogres novada Kultūras centra jauktais koris "Ogre", mākslinieciskais vadītājs Jānis Lapsa, iegūti 45.44 punkti, Augstākā pakāpe;
● Fonda “Nāc līdzās!” jauktais koris, mākslinieciskais vadītājs Georgs Zujevs, iegūti 45.11 punkti, Augstākā pakāpe;
● Ogres novada Kultūras centra jauktais koris “Grīva”, mākslinieciskā vadītāja Evita Konuša, iegūti 44.00 punkti, 1. pakāpe;
● Suntažu pagasta jauktais koris "Suntaži", mākslinieciskais vadītājs Jēkabs Jančevskis, iegūti 44.00 punkti, 1. pakāpe;
● Ogres Skolotāju kamerkoris, mākslinieciskais vadītājs Ivars Krauze, iegūti 43.89 punkti, 1. pakāpe;
● Jumpravas kultūras nama jauktais koris "Jumprava", mākslinieciskais vadītājs Normunds Ķirsis, iegūti 43.78 punkti, 1. pakāpe;
● Salaspils jauktais koris "Lōja", mākslinieciskais vadītājs Ģirts Gailītis, iegūti 43.67 punkti, 1. pakāpe;
● Baldones Kultūras centra jauktais koris "Tempus", mākslinieciskais vadītājs Jānis Lapsa, iegūti 43.33 punkti, 1. pakāpe;
● Ziemeļrīgas kultūras apvienības VEF Kultūras pils jauktais koris "Dzīne", mākslinieciskais vadītājs Aivars Gailis, iegūti 43.00 punkti, 1. pakāpe;
● Salaspils jauktais koris "Elpa", mākslinieciskais vadītājs Ainars Mēness , iegūti 42.67 punkti, 1. pakāpe;
● Jauktais koris "Madliena", mākslinieciskā vadītāja Ilze Sprance, iegūti 41.67 punkti, 1. pakāpe;punkti, 1. pakāpe;
● Lielvārdes kultūras nama jauktais koris "Lāčplēsis", mākslinieciskais vadītājs Jānis Ungurs , iegūti 41.56 punkti, 1. pakāpe;
Sieviešu kori:
● Ogres novada Kultūras centra sieviešu koris "Rasa", mākslinieciskā vadītāja Aira Birziņa , iegūti 45.33 punkti, Augstākā pakāpe;
● Birzgales Tautas nama sieviešu koris "Pērles", mākslinieciskā vadītāja Elīna Auziņa- Baiguševa, iegūti 42.67 punkti, 1. pakāpe;
● Ropažu novada Kultūras centra "Ulbrokas Pērle" sieviešu koris "Madara", mākslinieciskā vadītāja Zane Kažēna, iegūti 40.56 punkti, 1. pakāpe;
● Lēdmanes Tautas nama sieviešu koris "Lēdmane", mākslinieciskā vadītāja Anna Bāriņa , iegūti 39.78 punkti, 1. pakāpe;
Senioru kori:
● Lielvārdes kultūras nama senioru jauktais koris "Kamene", mākslinieciskais vadītājs Antonijs Kleperis, iegūti 44.00 punkti, 1. pakāpe;
● Ogres novada Kultūras centra senioru jauktais koris "Altera", mākslinieciskais vadītājs Alvis Bērziņš, iegūti 43.89 punkti, 1. pakāpe.
