Filmā trīs 9. klases skolnieces nolemj likt punktu savai tizleņu dzīvei un kļūt par skolas populārākajām meitenēm! Iedvesmojoties no Holivudas filmām, viņas par savu mērķi izvirza – īpaši piestrādāt, lai izlaidumā varētu ierasties ar spicākajiem klases čaļiem. Taču, kad izfantazētie plāni gandrīz izbojā patiesu draudzību, meitenēm nākas saprast, ka izlikšanās par to, kas neesi, nenes nedz laimi, nedz stilīgumu un dzīvē viss nenotiek kā kino.
Filmas garums ir viena stunda un 40 minūtes un to neiesaka apmeklēt bērniem līdz 12 gadu vecumam.
Biļetes uz kino seansiem var iegādāties Ogres novada Kultūras centra un citās BIĻEŠU PARADĪZES kasē, kā arī internetā, vietnē šeit:
Biļetes cena 4 EUR vai 3 EUR ar Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu (tikai kasēs).
Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem pasākuma norises vietā visiem apmeklētājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
10. septembra kino seanss tiek rīkots vadoties pēc valstī noteiktā “Dzeltenā” jeb daļēji drošā savukārt 15. septembra seanss pēc “zaļā” jeb drošā pasākuma norises noteikumiem.
Apmeklējot kino seansu 10. septembrī, no 12 gadu vecuma jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts (QR kods), kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies, izslimojusi vai testēta. Apmeklētājiem no 7 gadu vecuma jālieto sejas un deguna aizsargmaskas. Pasākuma laikā, jāievēro fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumi.
Apmeklējot kino seansu 15. septembrī pasākuma norises vietā visiem apmeklētājiem jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 vai arī ir izslimojusi Covid-19, un personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem.