No 2. septembra līdz 28. oktobrim Ogres novada Kultūras centra Izstāžu zālē aplūkojama mākslinieku Terēzes un Guntara Zaķu darbu izstāde DABA. REALITĀTE UN INTERPRETĀCIJA.

Izstāde atvērta apmeklētājiem:

Otrdienās 17.00 – 19.00
Ceturtdienās 17.00 – 19.00
Sestdienās 11.00 – 15.00


Guntars Zaķis un viņa sieva Terēze Zaķe ir profesionāli mākslinieki un mākslas pasniedzēji, kas pedagoģijā darbojas jau vairāk, nekā 30 gadus. Abi kopā izveidojuši savu mākslas studiju, kurā jaunajiem māksliniekiem un interesentiem palīdz apgūt dažādas mākslas tehnikas.

“Lielākā daļa manu gleznu veidotas no Terēzes fotogrāfijām. Katrai gleznai un vietai ir savs stāsts. Katra vieta, kur es gleznoju, ir ar lielām sajūtām, jo ir kāds īpašs brīdis to darīt. Vēlos būt pats savā upē un negribu nevienu atdarināt, bet saglabāt savu stilu,” tā savus darbus raksturo Guntars. Savukārt Terēzes pārliecība ir, ka mākslinieks izpaužas tur, uz kurieni ved sirds.

Izstādē Ogres novada Kultūras centrā apskatāmas Terēzes Zaķes fotogrāfijas un keramika un Guntara Zaķa radītās gleznas.

