Informējam, ka pārceltu pasākumu gadījumā iegādātās biļetes būs derīgas pasākuma apmeklējumam tā jaunajā norises laikā. Ja biļetes pircējs pamatotu iemeslu dēļ nevar apmeklēt pasākumu pārceltajā datumā, tad biļeti, kas iegādāta interneta vietnē www.bilesuparadize.lv, var atgriezt, nosūtot biļešu atgriešanas pieprasījumu uz . un norādot sava rēķina numuru, savukārt kasēs pirktās biļetes iespējams atgriezt jebkurā Biļešu Paradīzes kasē.
Savukārt atceltu pasākumu gadījumā, nauda par biļetēm, kas iegādātas interneta veikalā www.bilesuparadize.lv, automātiski tiek atgriezta uz biļešu pircēja bankas kontu. Klātienē iegādātās biļetes iespējams atgriezt jebkurā Biļešu Paradīzes kasē.
Ieeja kultūras centrā tiek nodrošināta, apmeklētāju plūsmu uzraugošajai personai uzrādot personu apliecinošu dokumentu un sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Kultūras centra telpās visām personām no 7 gadu vecuma ir jālieto mutes un deguna aizsegi.
Jaunākajai informācijai par Ogres novada Kultūras centra telpās plānoto pasākumu norisi un izmaiņām pasākumu norises laikos, iespējams sekot mājaslapā www.okultura.lv, kā arī kultūras centra sociālo tīklu kontos Facebook, Instagram.