30. septembrī pulksten 19.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē ar koncertprogrammu DIENVIDU AKVAREĻI viesosies Maestro Raimonds Pauls, Latvijas Radio bigbends, vokālisti Daumants Kalniņš un Ance Krauze.

Koncertprogramma DIENVIDU AKVAREĻI ir Raimonda Paula un Latvijas Radio bigbenda kopdarbs, kura uzmanības centrā likta Maestro mūzika, kas tapusi 20 gs. sešdesmitajos gados. Tas ir laiks, kad Raimonda Paula mūziku caurstrāvo komponistam tik tuvais džezs. Par tituldarbu izvēlēta svīta DIENVIDU AKVAREĻI, kas ieskaņota 1965. gadā Raimonda Paula trio sastāvā, piedaloties saksofonistam Aleksandram Piščikovam. Vēl programmā iekļautas Maestro atlasītas mūziklu tēmas un dziesmas ar Alfrēda Krūkļa vārdiem. Visi skaņdarbi šajā programmā ietērpti jaunos, krāsainos aranžējumos. Programmu paspilgtina vokālisti Daumants Kalniņš un Ance Krauze.


Biļešu cena 23 EUR, no 16. septembra 26 EUR. 15% atlaide ar Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu (tikai kasē).


Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, pasākuma norises vietā visiem apmeklētājiem jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 vai arī ir izslimojusi Covid-19, un personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem.
Digitālais Covid-19 sertifikāts un plašāka informācija par to pieejama šeit: vai ārstniecības iestādē, kura veica vakcināciju pret Covid-19, jebkurā citā ārstniecības iestādē vai vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.

