Koncertā muzicēs LATVIAN BLUES BAND - Jānis Bukovskis - balss, ģitāra, Rolands Saulietis - bungas, Mārcis Kalniņš - bass, Artis Ločmelis - taustiņinstrumenti.
LatvianBluesBand uzstāšanās vienmēr ir aizraujoša un oriģināla, ar publikas iesaistīšanu koncerta gaitā. Tā kā grupas repertuārs ir ļoti plašs un dažāds, grupa gandrīz nekad nespēlē pēc iepriekš sagatavotas skaņdarbu secības, bet programmu veido pēc izjūtām un koncerta atmosfēras, tādējādi, koncertos var gan dziedāt līdzi, gan izbaudīt blūzu dejojot.
Pasākums norisināsies ar sēdvietām pie galdiņiem un tā laikā darbosies kafejnīca.
Pirms koncerta plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centra Foto izstāžu zālē tiks atklāta viena no vadošajiem blūza fotogrāfiem pasaulē, Amerikas blūza asociācijas prestižās balvas KeepBluesAlive ieguvējiem Aigara Lapsas fotoizstādes BLŪZA EKSPRESIJAS UN VĒL…
Biļetes uz koncertu var iegādāties Biļešu paradīzes kasēs un internetā šeit:
Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.