Programmā iekļauti itāļu, angļu, franču, spāņu un latviešu mūzikas opusi ar Ziemassvētku akcentiem mūziķu visdažādākajās sastāva kombinācijās, kā arī Kaspara Zemīša veidotās iemīļotu Ziemassvētku dziesmu aranžijas jaunos skanējumos flautai, ģitārai un klavierēm. Šī sastapšanās mūzikā Ziemassvētku zīmē ir pavisam īpaša, lai nestu mīlestības vēstījumu un gaišumu gada vistumšākajā laikā.
Biļetes uz koncertu var iegādāties Ogres novada Kultūras centra kasē un Biļešu Paradīzes tīklā. Biļetes cena 15 EUR. 20% atlaide ar Ogres novadnieka karti vai aplikāciju, pērkot biļetes kasē.
Pasākuma norises vietā visiem apmeklētājiem jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 vai arī ir izslimojusi Covid-19, un personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem. Visiem apmeklētājiem jālieto sejas aizsargmaskas!
Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.