Tautas lietišķās mākslas studija “Saiva" aicina uz savas 65 gadu jubilejas izstādes “Saiva krāsu virpulī” atklāšanu 1. novembrī plkst. 12.00 Ogres novada Kultūras centra Izstāžu zālē.

Apvienojot tradīcijās balstītu meistarību un radošu skatījumu uz mūsdienu tekstilmākslu, “Saivas” audējas piedāvā iepazīt ar lielu mīlestību un rūpību radītos tērpus, aksesuārus un tekstilizstrādājums, kurus paredzēts lietot, nevis ielikt skapī.

"Izstāde "Saiva krāsu virpulī" nav tikai atskaite par mūsu pēdējo gadu veikumu un jubilejas svinības, tā ir izstāde, kurā vēlamies parādīt to, cik plašas vispār ir aušanas iespējas, aušanas aizkulises un procesi līdz gatavajam darbam!” stāsta “Saivas” vadītāja Santa Grinberga.

Lietišķās mākslas studija “Saiva" radās 1960. gadā pēc metodiķes Fanijas Vīcupes ierosinājuma, kad Ārijas Lūses vadībā kopā sanāca pirmās lietišķās mākslas entuziastes. Kolektīvs auga un veidojās, dalībnieces piedalījās tautas mākslas izstādēs, kā darba novērtējumu 1969. gada decembrī saņemot “Tautas kolektīva” titulu.

No 2011. gada kolektīvu vada Santa Grinberga. Studijas darbība ir virzīta uz tradīcijās balstītu jaunrades darbu veidošanu, kā rezultātā joprojām tiek apgūtas jaunas tehnikas – zīda apgleznošana, filcēšana, auduma apdruka, gobelēnu aušana u.c. Daudzas no šīm tehnikām ikviens var iepazīt īpaši rīkotās meistarklasēs.

Izstāde aicina iegriezties krāsu, faktūru un ideju virpulī, gūt iedvesmu un paraudzīties uz tautas lietišķo mākslu no jauna skatupunkta.

Izstāde bez maksas apskatāma no 2. novembra līdz 4. janvārim Ogres novada Kultūras centra Izstāžu zālē sestdienās no 11.00 līdz 14.00. Pārējā laikā iepriekš piesakoties pa tālr: 26313588 (Santa).

