Gan pagājušais gads, gan šī gada sākums nav bijuši viegli nevienam no mums, bet jo īpaši mūziķiem un grupām. Taču dzīve jau tāpēc neapstājas un LIEPAVOTS, kas pērn tika atzīta par populārāko šlāgermūzikas grupu valstī (balsošana notika portāla TAUTA RUNĀ un „Vakara Ziņu” kopīgajā aptaujā), pošas savai jubilejas koncertturnejai.
Grupa LIEPAVOTS dibināta pirms 20 gadiem un šajā laikā, piedaloties dažādos mūzikas festivālos, ieguvusi atpazīstamību ne tikai Latvijā, bet arī aiz mūsu valsts robežām. Līdz šim LIEPAVOTAM ir izdoti divi studijas albumi – „Ilgu krasti” (tajā ir arī grupas SMOKIE dziesmas latviešu valodā) un „Tavā tuvumā”, savukārt kovida laikā tapis vēl viens.
„Klausītājus pārsteigsim jau ar to, ka beidzot būsim uz skatuves,” uzsver LIEPAVOTA dalībnieks Māris Tālbergs (vokāls, ģitāra). „20 gadu jubilejas koncerttūrē skanēs grupas dziesmu sakopojums no vecajiem līdz jaunajiem laikiem, tā sakot,izpildīsim gan savus populārākos hitus, tostarp pirmos, gan dziesmas no jaunā albuma. Jau tagad zinām, ka mums visiem – gan izpildītājiem, gan klausītājiem – būs īpašs prieks, ka ir pārdzīvota Covid-19 krīze un mēs varam darīt to, pie kā esam pieraduši. Un ka LIEPAVOTS nav ne pašķīries, ne izjucis. Katrā ziņā mēs koncertā dziedāsim vēl saistošāk, nekā kādreiz to darījām, –ar lielāku iedvesmu,no sirds un dvēseles.”
Sergejs Gurtiņš (vokāls, ģitāra, taustiņinstrumenti, aranžējumi, studijas apstrāde) no savas puses vēl piebilst, ka jaunais albums līdz koncerttūrei noteikti būs iznācis, bet kāds nosaukums – „Mīlestības stacija” vai „Pietura” –tam labāk derētu, par to savu viedokli LIEPAVOTA Facebook lapā jau tagad var izteikt grupas fani. „Arī jaunajā albumā, protams, būs dziesmas par mīlestību, taču šoreiz tās ir uz gaišākas nots nekā iepriekšējās, kur dominēja tēma par to, ka tu aizgāji,” atzīst Sergejs Gurtiņš. Koncertā piedalīsies arī vairāki populāri viesmākslinieki, šlāgermūzikas dziedātāja Ineta Rudzīte u.c.
Informāciju sagatavoja Mārtiņš Marts Matisons, Neatkarīgās mūzikas producenta grupas projektu vadītājs