Ogres novada Kultūras centrā uzstāsies Sonora Vaice un Nauris Indzeris
27. oktobrī plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē uzstāsies izcilā operdīva Sonora Vaice Multimediālā mono operā "Cilvēka balss. Telefons".

Izrādes vizuālo koncepciju – scenogrāfiju, kostīmus un video – veidojusi multimāksliniece Ineta Sipunova, kuras radītā skatuves vide un multimediālās projekcijas izcili bagātina filmēto tēlu un solistu Sonoras Vaices un baritona Naura Indzera saspēli uz skatuves, atklājot ekspresīvu un piesātinātu sievietes iekšējo pasauli.

Džankarlo Menotti monoopera "Telefons" ir tapusi pagājušā gadsimta vidū, kad tehnoloģijas telefona veidolā ienāk aizvien vairāk mājās un kļūst par aizraujošu nodarbi mājsaimniecēm. Vieglā un komiskā stāsta galvenā varone Lusija ir tik aizņemta ar telefonsarunām, ka nepamana līgavaini, kurš atnācis to bildināt. Pēc vairākām stundām bezcerīgas gaidīšanas viņam nekas cits neatliek, kā doties uz telefona būdiņu un bildinājumu izteikt pa telefonu.

Savukārt Frensisa Pulenka monoopera "Cilvēka balss" ir eksistenciāli skaudrāka – iestudējums gan ar humoru, gan dziļi filozofiski atklāj sievietes jūtu, ilgu un domu pasauli, rosina pārdomas par dzīves vērtībām un spēju dzīvot šeit un tagad, pamanot un novērtējot cilvēkus mums blakus.

Biļetes var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā šeit:
Biļešu cenas: 10 EUR – 20 EUR. Skolēniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem – 20% atlaide!


SVARĪGI! Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, pie ieejas koncerta norises vietā katram apmeklētājam jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 vai arī ir izslimojusi Covid-19, un personu apliecinošs dokuments.

