Parasti JAUNGADA SADANCIS norit klātienē Ogres novada Kultūras centrā, taču šogad, pielāgojoties šī brīža situācijai valstī, vienoties dejā izdevies ar video starpniecību.
Šoreiz iesūtot video sveicienus un izdejojot sirdij tuvākos soļus JAUNGADA VIDEO SADANCĪ piedalījās Priekuļu pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs JUMIS un jauniešu deju kolektīvs ZELTA VIRPULIS, Aizkraukles novada Kultūras centra Aizkraukles pagasta senjoru deju kolektīvs AIZKRAUKLIS, Ropažu novada Garkalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs SAIME, Dobeles Kultūras nama Vidējās paaudzes deju kolektīvs DZĪPARS un Ogres novada Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs AIJA.
Aicinām ļauties deju virpulim un ielūkoties JAUNGADA VIDEO SADANCĪ mājas lapā www.okultura.lv un kanālā Okultūra videoplatformā Youtube šeit: