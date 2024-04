Ogres novada Kultūras centra VPDK AIJA koncerts JAUNGADA SADANCIS

VPDK AIJA koncerts JAUNGADA SADANCIS kļuvis par tradicionālu notikumu, kas vieno deju draugus no dažādiem Latvijas novadiem. Šoreiz amatiermākslas kolektīvi no Zemgales, Vidzemes, Sēlijas un Kurzemes koncertā dejos dejas no Dziesmu un deju svētku repertuāra veidojot kopīgus deju rakstus.

JAUNGADA SADANCĪ uz skatuves kāps VPDK AIJA, SDK AIZKRAUKLIS, VPDK AIZKRAUKLIS, SDK LĒDMANE, JDK VIRPULIS, JDK ĀBEĻZIEDS, VPDK JUMIS, VPDK LIEPAVOTS, VPDK IRŠI, VPDK SAIME, VPDK RUNDĀLE, VPDK ATVARS, VPDK MADE, VPDK KRIŠJĀNIS.

Biļetes uz koncertu var iegādāties Biļešu paradīzes tīklā un internetā www.bilesuparadize.lv

Biļetes cena EUR 4, EUR 3 ar Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu.

Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.