Ogres novada Kultūras centra Youtube kanālā Okultūra skatāmi šogad ĢIMENES DIENĀ veidoto lekciju, diskusiju un karjeras stāstu ieraksti, kuros par jauno ģimeņu izaicinājumiem, paaudžu atšķirībām, veselīga dzīves veida paradumu veidošanu, budžeta plānošanu un citām interesantām un noderīgām tēmām runā nozares profesionāļi un citi Latvijā zināmi cilvēki, tāpat aicinām ielūkoties Ogres pilsētas dzimšanas dienai veltītajā sarunu ciklā PILSĒTA DZĪVE UN TU, kā arī baudīt Ogres novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu radītos video klipus.
Savukārt Ogres novada Kultūras centra mājas lapā šeit: iespējams noskatīties televīzijas kanālā ReTV lielu popularitāti guvušā raidījumu DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ pirmās sezonas ierakstus, kuros Latvijā zināmi mūziķi skatītājus priecē ar aizraujošām sarunām un muzikāliem priekšnesumiem.
Tiem, kas vēl nav paguvuši noklausīties šī gada sākumā Ogres teātra radīto Kārļa Skalbes pasaku audiolasījumu ciklu, kurā latviešu klasiķa labi vai mazāk zināmas pasakas ar savu balsi iedzīvinājuši deviņi dažādu paaudžu aktieri, iesakām ielūkoties platformā šeit: ,kur audiolasījumi pieejami bez maksas.
Ogres novada Kultūras centrs vēl būt veseliem un atbildīgiem, lai jau pavisam drīz, kultūras notikumi varētu priecēt to apmeklētājus klātienē.