Kultūras pasākumu organizatoru uz pilnu darba slodzi
Galvenie darba pienākumi:
- plānot, organizēt, veidot un vadīt dažāda žanra un satura kultūras, atpūtas un izklaides un kultūrizglītojošos pasākumus turpinot un radot jaunas tradīcijas;
- plānot un izstrādāt kultūras pasākumu norises, pamatojoties uz aktualitātēm sabiedriskos procesos, un savlaicīgi tos īstenot;
- piedalīties valstiski un starptautiski nozīmīgu kultūras projektu un pasākumu īstenošanā;
- veidot pasākuma scenārijus un koncertprogrammas, izvēloties atbilstošus stilistiskos un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus; veikt pasākuma administratora pienākumus;
- plānot un organizēt sadarbību ar producentiem, izpildītājiem un izpildītāju kolektīviem;
- analizēt sabiedrības intereses un vajadzības kultūras jomā, iniciēt jaunas, radošas idejas;
- plānot un organizēt izstādes.
Prasības kandidātiem:
- augstākā profesionālā vai augstākā akadēmiskā izglītība kultūras specialitātē;
- pieredze kultūras pasākumu izstrādē un vadībā;
- kultūras nozares pārzināšana;
- spēja racionāli organizēt savu darbu un uzņemties atbildību;
- labas saskarsmes un sadarbības iemaņas;
- datorprasmes: Microsoft Office programmas – labā lietotāja līmenī;
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas angļu un krievu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
Atbildīgu un intensīvu darbu, zinošu kolēģu atbalstu, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
- motivēta pieteikuma vēstule;
- dzīvesgājuma apraksts (CV);
- izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
- Amatam noteikta: 33.amata saime, 9 mēnešalgas grupa (bruto mēnešalga no 820 līdz 1190 eiro)
- Profesijas kods 3435 20
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres novada Kultūras centrs” kultūras pasākumu organizatora vakancei aicinām sūtīt elektroniski (e-pasta adrese: ) līdz 2022.gada 28.janvārim. Tālrunis uzziņām 65035950.
Kandidātam nepieciešams uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu.
Pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.
Apkopēju uz pilnu darba slodzi
Galvenie darba pienākumi:
- uzturēt kārtībā sev iedalīto teritoriju Ogres novada Kultūras centrā Brīvības ielā 15, Ogrē
Piedāvājam:
- atbildīgu un intensīvu darbu, zinošu kolēģu atbalstu, stabilu atalgojumu un sociālās
garantijas.
Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
- motivēta pieteikuma vēstule;
- dzīvesgājuma apraksts (CV);
Kandidātam nepieciešams uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu
Amatam noteikta: 13.amata saime, 1.mēnešalgas grupa (bruto mēnešalga 500 eiro).
Motivētu pieteikuma vēstuli un CV ar norādi Ogres novada pašvaldības iestādei “Ogres novada Kultūras centrs” apkopēja vakancei aicinām sūtīt elektroniski (e-pasta adrese:
) līdz 2022.gada 28.janvārim. Tālrunis uzziņām 65035950 .
Pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.