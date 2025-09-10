Ogres novada Kultūras centrs atklāj rudens–ziemas sezonu ar bagātīgu kultūras programmu

Šīs sezonas apmeklētājus sagaida vairāk nekā 50 dažādi notikumi - koncerti, teātra izrādes gan lieliem, gan maziem, meistarklases un svētku svinības.
Sezonas sākumu septembrī iedejos ONKC Ogres Danču klubs ar “Danču vakaru”, iekrāsos Ebru gleznošanas meistarklase un ieskandinās grupa “Sestā jūdze” ar 25 gadu jubilejas koncerttūri.
Oktobrī gaidāms “Kautkaili” elektroakustiskās tūres koncerts “Kur klusums zied” un Imanta Kalniņa dziesmu stāsts “Viņi dejoja vienu vasaru”. Ogrē viesosies arī Liepājas teātris ar izrādi “Māja, kurā vīriešiem ieeja ir aizliegta”, koncertēs Guntars Račs un savu 20 gadu jubileju svinēs grupa Melo-M.
Novembrī uz kultūras centra skatuves kāps Jānis Kreičmanis ar stand-up komēdiju “Puņķi un asaras”, kā arī par asām izjūtām gādās Rūtas Treijas izklaidējoši informatīvā lekcijizrāde “Fatālā pievilcība”. Mazākos skatītājus sagaida izrāde “Mazais princis”, savukārt tuvojoties valsts svētkiem, paredzēti īpaši pasākumi patriotiskās noskaņās. Mēneša izskaņā - pirmajā adventē - Ogrē notiks tradicionālā svētku egles iedegšana un Ziemassvētku ieskaņas tirdziņš.
Decembris Ogrē iemirdzēsies svētku gaismās ar bagātīgu koncertu un pasākumu programmu. Bērnus priecēs izrādes “Sniegbaltītes skola” un “Tutas Ziemassvētku koncerts”. Mūzikas cienītāji varēs baudīt Latvian Voices koncertu “SNIEGums”, svētku programmu “Tik viegli un balti”, Ziemassvētku koncertu “Tev tuvumā”, kā arī izrādi “Sapnis Vecgada naktī”. Gada noslēgumā, kā jau ierasts, gaidāma lielā Jaungada balle.
“Šī sezona ir veidota tā, lai ikviens atrastu sev tīkamu notikumu – no ģimeniskiem pasākumiem līdz vērienīgiem koncertiem un aizraujošām izrādēm. Īpašu to padara arī fakts, ka tikko ir ierīkota jaunu skaņas sistēma Lielajā zālē – tagad kino seansi, izrādes un koncerti notiek vēl augstākā kvalitātē, ar ko patiesi lepojamies,” uzsver Ogres novada Kultūras centra vadītāja Elīna Aupe.
Šiem un citiem notikumiem un jaunumiem seko līdzi Ogres novada Kultūras centra mājaslapā www.okultura.lv
Biļetes uz maksas pasākumiem pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs un tiešsaistē www.bilesuparadize.lv. Daļa pasākumu norisināsies pilsētvidē un būs pieejami bez maksas. Pasākumu kalendārs ŠEIT.