Mainoties gadalaikiem, mainās arī glezna un, katru reizi to skatot, vērotājs redz jaunu mākslas darbu.
Vides objektu - gleznu plānots papildināt ar mūsdienīgiem risinājumiem un jaundarbu - dziesmu pēc komponista E.Dārziņa operas motīviem, kuru iedziedās Ogres novada Kultūras centra vokālā grupa ANIMA SOLLA. Projektā paredzēts, ka dziesma un informācija par V.Purvīti un E.Dārziņu būs klausāma noskanējot objektam pievienotu kvadrātkodu.
Projekta realizācijas procesā, plānots sakārtot upes krastu, izveidot taku un radīt kultūrvietu dažādu kultūras pasākumu īstenošanai.
Paralēli šim projektam, projektu konkursā dalību ņem arī OGRES TEĀTRA sagatavotais projekts OGRES TEĀTRA PROFESIONĀLĀS IZAUGSMES VEICINĀŠANAI, kura mērķis ir rīkot meistarklašu ciklu Ogres teātra aktieriem, lai papildinātu zināšanas skatuves runā, aktierspēles rīkos, teātra teorijā un vēsturē.
Abu projektu īstenošanu iespējams atbalstīt ar savu balsojumu. Vairāk informācijas par projektiem, kā arī iespēja balsot:
-PURVĪTIS SATIEK DĀRZIŅU. OGRES UPE.šeit:
-OGRES TEĀTRA PROFESIONĀLĀS IZAUGSMES VEICINĀŠANA: šeit:
Lai balsojums tiktu pieņemts, jānobalso par 3 projektiem.