Jau 24. februārī, atvadoties no ziemas, ar sarunām par Ogri, dzīves notikumiem un sajūtām Ogres novada Kultūras centrā svinēsim pilsētas dzimšanas dienu. Tiksimies ar četrām šarmantām ogrēnietēm - veselīga un laimīga dzīvesveida entuziasti un raidījuma MĀMIŅU KLUBS vadītāju Kristīni Beitiku, zīmola LATVIJAS PĒRLES radītāju Elīnu Eidmani un māksliniecēm Ilzi un Elitu Patmalniecēm. Svētku noskaņu papildinās pašmāju mūziķi - dziedātājs Atis Ieviņš &RockBrothers.
8. martā, kā pavasarīgs sveiciens visām dāmām izskanēs koncertuzvedums MĪLI MANI! Tajā Kārļa Lāča dziesmas ar Mārās Zālītes, Imanta Ziedoņa un Evitas Mamajas vārdiem, kā arī mūsdienu autoru viegli ironisko mīlas liriku izpildīs Kārlis Lācis, Ilze Ķuzule – Skrastiņa un Kaspars Znotiņš.
Savukārt 17. martā aizraujošu vakaru Kultūras centra Deju zālē aicinās baudīt aktrises Karīna Tatarinova un Maija Doveika kopā ar mūziķiem Mareku Auziņu (kontrabass), Artūru Noviku (akordeons), Ingusu Feldmani (ģitāra) sarunkoncertā par „dzīves romancēm”.
Muzikāli pārsteigumi neizpaliks arī aprīlī. Aprīļa sākumā Ogrē viesosies Normunds Rutulis un Ieva Kerēvica, kas koncerta KLAU, KAFIJU! klausītājus vedīs melodiskā piedzīvojumā, izpildot gan labi zināmas, gana arī pavisam jaunas dziesmas. Taču aprīļa beigās Kultūras centra Lielajā zāle izskanēs Imanta Kalniņa jubilejas koncerts IMKA. Kurā uz skatuves līdzās Latvijas Radio korim muzicēs Jānis Strazdiņš, Dārta Paldiņa, Gundega Krūmiņa, Rihards Plešanovs, Andis Klučnieks un Mārcis Lipskis.
Biļetes uz koncertiem un izrādēm var iegādātie BIĻEŠU PARADĪZES tīkla kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv.
Vairāk informācijas par šiem un citiem Ogres novada Kultūras centrā notiekošajiem pasākumiem mājas lapā www.okultura.lv.