Pirmajā augusta nedēļā Ogres novadā būs izvietoti 45 kontrolpunkti, dažos no tiem būs papilduzdevumi. Lai piedalītos sacensībās, nepieciešams jebkāda veida transportlīdzeklis, kam atļauts piedalīties ceļu satiksmē, un viedtālrunis, kurā jāielādē aplikācija Qrenteerings. Plānotā distance - līdz 300 km, ja ir pa spēkam, šo distanci drīkst veikt arī ar velosipēdu. Dalībnieku skaits komandā nav ierobežots. Nolikums pieejams www.exitriga.lv.
Autoorientēšanās dalībniekiem ir iespēja nesteidzīgi apceļot un iepazīt Ogres novadu visas nedēļas garumā, piemēram, paliekot pa nakti kādā no naktsmītnēm vai teltī. Ātrumam šoreiz nav nozīmes, jo visi dalībnieki, kas būs apmeklējuši vismaz 35 kontrolpunktus, piedalīsies izlozē. Balvas nodrošina: "Turkalnes Muižas klēts", laivu noma pie Plaužu ezera, alus darītava "IndieJānis", SIA "Rubeņi", SIA "Māris un Co", A.Pumpura muzejs, "Lūšu Drava", koprades telpa "CoLabora" un Ogres novada pašvaldība.
Reģistrācija Ogres posmam - no 26.jūlija mājaslapā www.exitriga.lv.
Tūristu dienu ietvaros ikvienam būs iespēja piedalīties īpašās aktivitātēs un izbaudīt īpašos piedāvājumus, kuri citā laikā nav pieejami:
- 30% atlaide kafejnīcā "Zīļotava" pie Dubkalnu ūdenskrātuves – tikai reģistrētajiem autoorientēšanās dalībniekiem.
Darba laiks: P.-T. 14.00-23.00, C.-Sv. 10.00-23.00
Kontakti: Ogres Zilie kalni, stāvvieta pie Dubkalnu ūdenskrātuves; tālr. +371 27853777
- Vienam no reģistrētās komandas dalībniekiem – iespēja bezmaksas izbraukt auto simulatorā izklaides centrā "Cita telpa" Ogrē. Ja dalībnieks izbrauks rallija posmu ātrāk
pa noteikto, viņš saņems 15 % atlaidi izklaides un atpūtas centra pakalpojumiem un precēm.
Darba laiks: P.-Pk. 10.00-19.00, S. 11.00-20.00, Sv. 11.00-18.00
Kontakti: Ogres autoosta (Brīvības iela 12A), 2. stāvs; tālr. +371 28252422, 22131997;
www.citatelpa.lv
- Z/S "Dobelnieki" briežu dārzā reģistrētajiem dalībniekiem, iegādājoties ieejas biļetes, iespēja pabarot briežus bez maksas.
Darba laiks: S.-Sv. 11.00-19.00, pārējā laikā - iepriekš piesakoties
Kontakti: "Dobelnieki", Ogresgala pagasts; tālr. +371 26268464; www.dobelnieki.lv
- Z/S "Ogu dārzs", reģistrētajiem dalībniekiem, iepriekš piesakoties pa tālr. 29466777, būs iespēja pašiem salasīt saimniecībā audzētas krūmmellenes tikai par 4 euro/kg vai
iegādāties jau salasītas ogas par 6 eur/kg.
Kontakti: "Bērzi", Tomes pagasts; tālr. +371 29466777; www.ogudarzs.lv
- "Windborn" SUP bāzē, iznomājot SUP dēli uz vienu stundu, reģistrētie dalībnieki saņems gardo Ikšķiles saldējumu (vienu bumbiņu). SUP dēļu nomai nepieciešama iepriekšēja
rezervācija pa tel. 27011410 vai 26313052.
Kontakti: Lāčplēša iela 14 Ķegums; +371 27011410; www.windborn.eu
- A. Pumpura Lielvārdes muzejā reģistrētajiem dalībniekiem - iespēja aizpildīt krustvārdu mīklu par eposu "Lāčplēsis" un iegūt pārsteiguma balvas.
Darba laiks: O.-S. 10.00-17.00
Kontakti: Edgara Kauliņa aleja 20, Lielvārde; tālr. +371 65053759, 29322468
- Uldevena koka pilī sestdien, 7.augustā plkst. 10.00-18.00. reģistrētajiem dalībniekiem – iespēja pārbaudīt sevi, cik labi spēj darboties ar šķēpu, un iegūt pārsteiguma balvas.
Darba laiks: C.-Sv. 10.00-18.00
Kontakti: Parka iela 3, Lielvārde; tālr. +371 29465792; www.uldevene.mozello.lv
- "Lūšu dravā" sestdien, 7.augustā plkst. 10.00-18.00 reģistrētajiem dalībniekiem – iespēja piedalīties precizitātes pārbaudījumos disku golfā, un iegūt pārsteiguma balvas.
Kontakti: "Stropēni", Lielvārdes pagasts; tālr. +371 26353518; www.lusudrava.lv
- Krapes muižas ūdensdzirnavās būs iespēja iegādāties īpašos pļavas augu eliksīrus, ar ko stiprināt veselību. Nepieciešams iepriekš pieteikties pa tālr. +371 28325370.
Kontakti: “Ūdensdzirnavas”, Krapes pagasts; +371 28325370;
www.krapesmuiza.lv/dzirnavas/
Exit Rīga Tūristu dienu laikā Ogres novadā ir iespēja uzkavēties ilgāk, izbaudot arī klasiskās un populārās mūzikas koncertus, sporta sacensības un pat festivālu:
- 5.augustā plkst. 20.00 koncertcikla Upes vakari ietvaros uz Ogres upes skatuves pie arkveida tilta uzstāsies jauktais koris Grīva un pūtēju orķestris Horizonts. Sīkāka
informācija: www.visitogre.lv.
- 6. augustā no plkst. 20.00 norisināsies 3. Laikmetīgās mākslas festivāls Ķeipenē, kur varēs noskatīties laikmetīgās dejas un cirka performances, modes mākslas izrādi un piedalīties nakts plenērā. Sīkāka informācija: www.visitogre.lv.
- 6. augustā plkst. 20.00 Ogres pilsētas skvērā uzstāsies grupa The COCO’NUTS. Sīkāka informācija: www.visitogre.lv
- 7. augustā norisināsies divi ekskluzīvi koncerti uz Meinarda salas - plkst. 18.00 un 21.00.
Koncertos piedalīsies: Igo, Ginta Krievkalna, Aivars Hermanis, Kristaps Krievkalns, Ēriks Upenieks. Biļetes jāiegādājas iepriekš: www.bilesuparadize.lv
- 7. un 8. augustā jau divpadsmito reizi "Zelta Zirga" mototrasē Ķegumā norisināsies Pasaules čempionāts motokrosā MXGP - prestižākais motokrosa seriāls pasaulē, kurā
spēkiem mērojas visu kontinentu spēcīgākie motokrosisti. Biļetes: www.bilesuserviss.lv
Uz tikšanos Ogres novadā!