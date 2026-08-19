Ogres novadā notiks līdz šim vērienīgākie Latvijas senioru sadziedāšanās svētki

LPF un Ogres novada pašvaldības kopīgi rīkotie svētki ir iekļauti Ogres novada un pilsētas svētku programmā. Organizatori norāda, ka šogad tajos piedalīsies līdz šim lielākais dalībnieku skaits.
Ogres novadā ieradīsies senioru kolektīvi no Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales, Sēlijas un Rīgas. Dalībnieku vidū būs vokālie ansambļi, kori, folkloras kopas un deju kolektīvi.
Svētki plkst. 11 sāksies ar trim reģionālajiem koncertiem dažādās Ogres novada vietās. Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā uzstāsies Latgales un Kurzemes senioru kolektīvi, Ķeguma pilsētas parkā dziedās un dejos Zemgales un Sēlijas seniori, bet skvērā pie Ogres Mūzikas un mākslas skolas koncertēs Rīgas un Vidzemes kolektīvi.
Pēcpusdienā visi dalībnieki pulcēsies Ikšķilē, kur plkst. 16 sāksies svētku gājiens uz Ikšķiles estrādi. Savukārt noslēguma koncertā seniori gandrīz 900 dalībnieku lielā kopkorī izpildīs dziesmas.
Koncertā aicināti iesaistīties arī skatītāji. Bezmaksas svētku koncertprogrammiņās būs nodrukāti kopdziesmu vārdi, lai kopā ar senioru kolektīviem varētu dziedāt ikviens apmeklētājs.
Pensionāru federācijas priekšsēdētāja Aija Barča uzsver, ka cilvēka dzīvi nemēra tikai gados, bet arī dziesmās, dejās un priekā, ko viņš spēj sniegt citiem. Viņa pauž, ka "tā ir pati skaistākā un patiesākā sudraba ekonomika - cilvēks, kurš arī cienījamā vecumā paliek sabiedrībai vajadzīgs, aktīvs un dzīvespriecīgs".
Savukārt labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS) norāda, ka veselīgas un cieņpilnas vecumdienas neveido tikai medicīniskā aprūpe un sociālais atbalsts. Būtiska esot arī iespēja saglabāt fizisko aktivitāti, būt sabiedrībā un justies gaidītam un vajadzīgam. Viņa vērtējumā senioru kolektīvi visā Latvijā stiprina gan cilvēku emocionālo un fizisko veselību, gan vietējās kopienas. Svētku vecākie dalībnieki apliecinot, ka gadi paši par sevi nenosaka cilvēka dzīvesprieku un spēju būt aktīvam.
Vecākā svētkiem pieteiktā dalībniece ir 98 gadus veca dāma no Rūjienas kultūras centra senioru vokālā ansambļa "Ievas". Savukārt vecākie svētkiem pieteiktie vīrieši no Latvijas Nacionālo karavīru biedrības vīru kora "Tēvija" un no Valmieras Kultūras centra senioru vīru ansambļa "Baltie bērzi".
Svētkos piedalīsies arī daudzi citi dziedātāji un dejotāji, kuri pārsnieguši 80 gadu vecumu.
Noslēguma koncerta laikā Ikšķiles estrādē "Mēness aptiekas" teltī darbosies Veselības pietura. Tajā dalībnieki un apmeklētāji bez maksas varēs izmērīt asinsspiedienu un saņemt farmaceita konsultāciju. Savukārt "Veselības centru apvienības" fizioterapeita vadībā interesenti varēs pārbaudīt savu kritienu risku.
Ieeja reģionālajos koncertos un noslēguma koncertā apmeklētājiem būs bez maksas.