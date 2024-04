Ogres novada pašvaldība aicina darba devējus pieteikties jauniešu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā

Jauniešu nodarbinātībai vasaras periodā var pieteikties komercsabiedrības un Ogres novada pašvaldības iestādes.



Aicinām pašvaldības iestādes, uzņēmējus un biedrības līdz 17. aprīlim iesniegt pieteikumu jauniešu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā. Pieteikumu ar elektronisko parakstu sūtīt uz e-pasta adresi vai papīra formātā aizpildītu pieteikumu iesniegt Ogres novada Izglītības pārvaldē, Brīvības ielā 11, Ogrē.

Jauniešiem vasaras nodarbinātības pasākumam būs iespēja pieteikties laika posmā no 20. aprīļa.

Lai jaunieši spētu sagatavot pēc iespējas kvalitatīvāku un daudzpusīgāku pieteikumu darba devējam, Ogres novada Izglītības pārvaldes jaunatnes darbinieki sniegs atbalstu pieteikuma - CV (dzīvesgājuma apraksta) un motivācijas vēstules sagatavošanā.

Jaunieši pieteikumus iesniegs darba devējiem un tos vērtēs darba devējs. Pēc pieteikumu saņemšanas un izvērtēšanas darba devējs informēs jauniešus, kuri ieguvuši darba iespējas nodarbinātības pasākumā.

Skolēns divus gadus pēc kārtas nevar tiks nodarbināts pie viena un tā paša Darba devēja. Izņēmuma gadījumi tiek saskaņoti ar Ogres novada Izglītības pārvaldi.

Pašvaldības līdzfinansētās programmas ietvaros viens skolēns drīkst būt nodarbināts līdz 8 (astoņām) stundām dienā un ne vairāk kā mēnesi pašvaldības programmas ietvaros pie viena darba devēja:

skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem vienā dienā 4 stundas, bet ne vairāk 20 stundas nedēļā;

skolēni vecumā no 15 līdz 18 gadiem vienā dienā 7 stundas, bet ne vairāk kā 35 stundas nedēļā;

skolēni vecumā no 18 līdz 20 gadiem vienā dienā 8 stundas, bet ne vairāk kā 40 stundas nedēļā.

Atlīdzība skolēniem tiek aprēķināta par faktiski nostrādāto laiku, stundas likmi nosakot ne mazāku kā valstī noteiktā minimālā mēnešalga.

Vairāk par skolēnu vasaras nodarbinātību interesēties Ogres novada Izglītības pārvaldē.